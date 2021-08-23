Новости 23 августа: саммит Крымской платформы, перспектива Украины в ЕС
В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы при участии 46 делегаций, в Еврокомисси не видят шансов для запуска процедуры членства Украины в ближайшие годы — актуальные новости 23 августа.
О Крымской платформе
Выступая на открытии саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский заявил, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым и надеется, что совместные усилия государств в рамках Крымской платформы заставят РФ начать переговоры о возвращении полуострова.
Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжит свою политику непризнания незаконной аннексии Крыма, и призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова в свои границы.
Общие потенциальные убытки от временной оккупации Россией Крыма оцениваются в более 100 млрд долларов США — Шмыгаль.
Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе — об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхольм.
В Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийским и крайне недружественным мероприятием.
Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма.
Участники Крымской платформы приняли общую декларацию — она содержит обязательство рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии.
Об Украине в ЕС
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.
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