Головні новини четверга і ночі: Мессі, Олімпіада

Мессі йде з "Барселони", Терлюга здобуває третє олімпійське срібло для України – актуальні новини 5 серпня.

Про Мессі

Футболіст Ліонель Мессі та клуб "Барселона" не продовжили контракт після 21 року гри аргентинця за іспанський клуб. Там заявили, що підписати новий контракт неможливо через "економічні та структурні перешкоди, пов’язані із нормами Ла Ліги".

Мессі почав виступати за "Барселону" в 2000 році. З 2003 року він виступав за основний склад каталонців.

За цей час разом із клубом він 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, 7 разів Кубок і Суперкубок країни, 4 рази – Лігу чемпіонів і 3 рази – Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.

Про Токіо

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Олімпіади в Токіо — це вже 13 нагорода для збірної України.

Раніше українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное.

Боксер Олександр Хижняк, який виступає у вазі до 75 кг, вийшов у фінал Олімпійських Ігор у Токіо, здолавши у півфіналі філіпінця Еуміря Марсьяля.

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