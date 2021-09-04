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Головні новини п’ятниці і ночі: пожежа в Костелі, розсекречення документів про 11 вересня

Субота, 4 вересня 2021, 08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: пожежа в Костелі, розсекречення документів про 11 вересня
ФОТО: МИКОЛА ЮРЛОВ

У Києві горів Костел Святого Миколая, Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня – актуальні новини 3 вересня.

Про Костел

У Києві горів Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

Загоряння сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. 

Жертв та постраждалих немає.

В залі Костелу впала люстра та згорів орган.

Про 11 вересня

Президент США Джо Байден  підписав розпорядження про розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням ФБР подій 11 вересня 2001 року.

Байден сказав, що доручає Міністерству юстиції провести розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням. Наказ вимагає від генерального прокурора оприлюднити розсекречені документи протягом наступних шести місяців.

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Українська правда
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