Головні новини п’ятниці і ночі: пожежа в Костелі, розсекречення документів про 11 вересня

У Києві горів Костел Святого Миколая, Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня – актуальні новини 3 вересня.

Про Костел

У Києві горів Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

Загоряння сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі.

Жертв та постраждалих немає.

В залі Костелу впала люстра та згорів орган.

Про 11 вересня

Президент США Джо Байден підписав розпорядження про розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням ФБР подій 11 вересня 2001 року.

Байден сказав, що доручає Міністерству юстиції провести розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням. Наказ вимагає від генерального прокурора оприлюднити розсекречені документи протягом наступних шести місяців.

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