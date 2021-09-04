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Главные новости пятницы и ночи: пожар в Костеле, рассекречивание документов об 11 сентября

Суббота, 4 сентября 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: пожар в Костеле, рассекречивание документов об 11 сентября
ФОТО: Николай ЮРЛОВ

В Киеве горел Костел Святого Николая, Байден приказал рассекретить документы по расследованию событий 11 сентября - актуальные новости 3 сентября.

О Костеле

В Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

Жертв и пострадавших нет.

В зале Костела упала люстра и сгорел орган.

Об 11 сентября

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР 11 сентября 2001 года.

Байден сказал, что поручает Министерству юстиции провести рассекречивание документов, связанных с расследованием. Приказ требует от генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев.

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Украинская правда

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