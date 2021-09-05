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Головні новини суботи та ночі: протести у Криму, досягнення України на Паралімпіаді

Неділя, 5 вересня 2021, 08:00
Головні новини суботи та ночі: протести у Криму, досягнення України на Паралімпіаді

Український спортсмен Максим Крипак став найтитулованішим на Паралімпіаді-2020, Україна отримала від США протиковідні ліки, а в окупованому Криму російські силовики продовжують репресії.репресії.

Про Ігри в Токіо

Уперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець Максим Крипак. Кількість медалей Крипака також дозволила йому стати найуспішнішим паралімпійцем України в історії.

Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них – п'ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.

Протягом одинадцятого змагального дня Паралімпіади-2020 українці здобули ще чотири медалі, таким чином Україна має вже 98 медалей.

Про ліки для України

Американська благодійна організація Direct Relief прислала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу на десятки мільйонів доларів.

Про події в Афганістані

У Кабулі від "святкової" стрільби талібів на честь захоплення останньої провінції, що чинила спротив, загинули щонайменше 17 людей. Також бойовики "Талібану" розігнали марш жінок, застосувавши сльозогінний газ.

Про окупований Крим

В окупованому Росією Сімферополі пройшла акція проти незаконних обшуків та затримань. Силовики схопили більше 50 протестувальників.

Людей заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів.

Серед затриманих - двоє журналістів Кримської солідарності - Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля, член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов, і колишній політв'язень, фигурант "у справі Веджіє Кашка" Казим Аметов.

Про кордон України з Придністров'ям

Медіа невизнаного Придністров'я публікують історії жителів "республіки", які скаржаться на те, що Київ не визнає номерні знаки їх авто, через що вони втратили можливість безперешкодно пересуватися територією України.

Українська правда
Теми: КримАфганістанкордонкоронавірус
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