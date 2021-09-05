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Главные новости субботы и ночи: протесты в Крыму, достижения Украины на Паралимпиаде

Воскресенье, 5 сентября 2021, 08:00

Украинский спортсмен Максим Крипак стал самым титулованным на Паралимпиаде-2020, Украина получила от США противоковидные лекарства, а в оккупированном Крыму российские силовики продолжают репрессии.

Про Игры в Токио

Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец Максим Крипак. Количество медалей Крипака также позволило ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них - пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта.

В течение одиннадцатого соревновательного дня Паралимпиады-2020 украинцы получили еще четыре медали, таким образом Украина имеет уже 98 медалей.

О лекарствах для Украины

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса на десятки миллионов долларов.

О событиях в Афганистане

В Кабуле от "праздничной" стрельбы талибов в честь захвата последней провинции погиблм не менее 17 человек. Также боевики "Талибана" разогнали марш женщин, применив слезоточивый газ.

Про оккупированный Крым

В оккупированном Россией Симферополе прошла акция против незаконных обысков и задержаний. Силовики схватили более 50 протестующих.

Людей затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции", где их допрашивают без доступа адвокатов.

Среди задержанных - двое журналистов Крымской солидарности - Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли, член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов и бывший политзаключенный, фигурант "по делу Веджие Кашка" Казим Аметов.

О границе Украины с Приднестровьем

Медиа непризнанного Приднестровья публикуют истории жителей "республики", которые жалуются на то, что Киев не признает номерные знаки их авто, из-за чего они потеряли возможность беспрепятственно передвигаться по территории Украины.

Украинская правда
Темы: КрымАфганистанграницакоронавирус
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