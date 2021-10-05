Стефанчук закрив засідання Ради, киваючи на відсутність порядку денного

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання у вівторок через відсутність затвердженого порядку денного.

Джерело: трансляція засідання 5 жовтня

Пряма мова: "Ситуація така. Враховуючи те, що погоджувальна рада, як про це сьогодні заявлялося на самому початку, не затвердила порядок денний, який ми сьогодні мали розглядати, і ми це обговорили на зібранні керівників фракцій і груп, була внесена пропозиція трьома фракціями і групами.

Вони звернулися до голови Верховної Ради невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися все-таки з порядком денним, за яким ми будемо проходити. Враховуючи те, що порядок денний не затверджений, то я, як головуючий, вимушений оголосити закритим пленарне засідання Верховної Ради України".

Деталі: Стефанчук висловив сподівання, що погоджувальна рада невідкладно затвердить порядок денний і Рада продовжить роботу вже в середу 6 жовтня.

Що було раніше: У вівторок народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. 7 жовтня нардепи мають голосувати його відставку.

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