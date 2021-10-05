Стефанчук закрив засідання Ради, киваючи на відсутність порядку денного
Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання у вівторок через відсутність затвердженого порядку денного.
Джерело: трансляція засідання 5 жовтня
Пряма мова: "Ситуація така. Враховуючи те, що погоджувальна рада, як про це сьогодні заявлялося на самому початку, не затвердила порядок денний, який ми сьогодні мали розглядати, і ми це обговорили на зібранні керівників фракцій і груп, була внесена пропозиція трьома фракціями і групами.
Вони звернулися до голови Верховної Ради невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися все-таки з порядком денним, за яким ми будемо проходити. Враховуючи те, що порядок денний не затверджений, то я, як головуючий, вимушений оголосити закритим пленарне засідання Верховної Ради України".
Деталі: Стефанчук висловив сподівання, що погоджувальна рада невідкладно затвердить порядок денний і Рада продовжить роботу вже в середу 6 жовтня.
Що було раніше: У вівторок народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. 7 жовтня нардепи мають голосувати його відставку.
Передісторія:
- 30 вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.
- 2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом і викликав багато питань у фракції "Слуга народу". Попри те, що спікер повинен зберігати нейтралітет, президент дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди.
- Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.