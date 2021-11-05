Новини 5 листопада: об’єднання Разумкова, антиолігархічний закон

Разумков створює в Раді нове об'єднання; Зеленський підписав закон про олігархів — актуальні новини 5 листопада.

Про об’єднання Разумкова

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання "Розумна політика". Такий крок продиктований тим, що більшість потенційних соратників Разумкова є депутатами-списочниками, і в разі виходу зі своєї фракції вони можуть втратити мандат.

Разумков заявив, що у "Розумну політику" зараз готові увійти 25 народних депутатів. "Це ті люди, які притримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу президента під час голосування за мою відставку", — додав він.

Також заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.

Про антиолігархічний закон

Президент Володимир Зеленський невідкладно підписав антиолігархічний закон. "В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших", — заявив він.

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