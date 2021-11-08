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Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post

Понеділок, 8 листопада 2021, 21:12
Фото: Kyiv Post

Сотні мігрантів прибули до паркану на кордоні Білорусі і Польщі; видання Kyiv Post припиняє роботу — актуальні новини 8 листопада.

Про кордон Польщі

Сотні мігрантів, які прямували по території Білорусі в бік Польщі, дійшли до паркану на кордоні — відповідне відео розмістило Міністерство оборони Польщі. На знятих з вертольота кадрах видно близько тисячі мігрантів, які перебувають у лісі на території Білорусі.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує найбільший на сьогодні штурм кордону нелегалами. Міністр охорони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових.

Також радник головнокомандувача Збройних сил України, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Україна в разі необхідності має надати допомогу Польщі, щоб розв’язати кризу на кордоні з Білоруссю.

Про видання Kyiv Post

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.

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Про інші важливі новини

З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації, – зокрема, чиновників та освітян.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

Провладний білоруський телеканал "Білорусь 1" показав сюжет про громадянина США, який нібито брав участь у спробі захопити Капітолій та попросив притулку у Білорусі.

Зі Сполучених Штатів Америки до Одеси вирушили два патрульні катери класу Island, передані в рамках військової допомоги Україні.

Через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.

За добу 7 листопада в Україні зафіксували 13 068 нових випадків COVID-19 і 473 летальних випадки, госпіталізували 3 532 особи, одужало 8 200 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 85 083 людини.

Теми: ПольщаБілорусьмедіа


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