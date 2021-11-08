Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post

Сотні мігрантів прибули до паркану на кордоні Білорусі і Польщі; видання Kyiv Post припиняє роботу — актуальні новини 8 листопада.

Про кордон Польщі

Сотні мігрантів, які прямували по території Білорусі в бік Польщі, дійшли до паркану на кордоні — відповідне відео розмістило Міністерство оборони Польщі. На знятих з вертольота кадрах видно близько тисячі мігрантів, які перебувають у лісі на території Білорусі.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує найбільший на сьогодні штурм кордону нелегалами. Міністр охорони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових.

Також радник головнокомандувача Збройних сил України, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Україна в разі необхідності має надати допомогу Польщі, щоб розв’язати кризу на кордоні з Білоруссю.

Про видання Kyiv Post

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.

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