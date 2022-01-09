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Головні новини суботи і ночі: США і Росія, затримані в Казахстані

Неділя, 9 січня 2022, 07:00
Головні новини суботи і ночі: США і Росія, затримані в Казахстані
фото з Алмати Tengrinews.kz

США назвали нові заходи, щоб стримувати вторгнення Росії в Україну; кількість затриманих у Казахстані перевищила 5 тисяч осіб – актуальні новини 8 січня і ночі.

Про США і Росію

На майбутніх переговорах із Москвою представники США планують запропонувати для обговорення тему розміщення ракет у Європі та масштаби військових навчань.

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Сполучені Штати готують економічні санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Про затриманих у Казахстані

Міністерство внутрішніх справ Казахстану в суботу вдень повідомило, що за час протестів до органів поліції доставлено майже 4,5 тисячі осіб, серед них іноземні громадяни.

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5 січня в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина, також 7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з важкими вогнепальними пораненнями було доставлено підлітка.

Мейрхан Абдуманапов, один з лідерів придушеної 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані, розповів журналістам, що силовики стріляли в мітингувальників на ураження, і тепер влада приховує інформацію про реальну кількість жертв.

Пізніше МВС Казахстану повідомило про 5 135 затриманих людей в результаті масових протестів.

Про інші важливі новини

Українські прикордонники не пустили до країни російського актора театру і кіно В’ячеслава Чепурченка.

У МЗС Росії у відповідь на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо Казахстану заявили, що "коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живими, не бути пограбованим чи зґвалтованим".

На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму "Дельта" та швидко поширюваного нині "Омікрону".

Протягом 2022 року український парламент має на меті ухвалити закони про прозорість у громадах та про обов’язкові стратегії розвитку, дати рівні можливості для залучення запозичень громадами, а також – напрацювати фінальний текст змін до Конституції в частині децентралізації.

У суботу в німецькому Оберхофі відбулася одиночна змішана естафета в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Українська команда у складі Артема Тищенка та Дарії Блашко посіла третє місце.

Українська правда
Теми: СШАРосіяКазахстан
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