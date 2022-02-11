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Головні новини четверга і ночі: ДТП з кортежем Ярославського, Байден про Україну

П'ятниця, 11 лютого 2022, 07:00
Головні новини четверга і ночі: ДТП з кортежем Ярославського, Байден про Україну

Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину – УП; Байден порадив американцям покинути Україну вже зараз – актуальні новини 10 лютого.

Про Байдена

Президент США Джо Байден порадив американцям, які залишаються в Україні, виїхати. Він сказав, що у випадку з Росією  "все може швидко вийти з-під контролю".

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На запитання, який сценарій може спонукати його направити війська для порятунку американців, які біжать із країни, Байден відповів: "Ні. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного".

Про кортеж Ярославського

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.

У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.

Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.

Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Стало відомо, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія - ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість згодом з’ясувалося, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.

Про інші важливі новини

За результатами майже дев’ятигодинних переговорів політичні  радники лідерів країн "нормандської четвірки" не ухвалили жодного документу.

У Великій Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.

Пов'язана з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом компанія бореться в судах за право приватизувати нерухомість національного меморіального комплексу "Батьківщина-Мати".

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення. В Україні також розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які пройдуть у різних регіонах України.

У Білому домі у відповідь на слова Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України заявили, що будь-який жарт про згвалтування викликає обурення.

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії вивісили біло-червоно-білий прапор замість державного прапора сусідньої країни.

НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп на зразок тих, що вже існують у країнах Балтії і Польщі, у Чорноморському регіоні, зокрема, у Румунії.

Українська правда
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