Головні новини четверга і ночі: ДТП з кортежем Ярославського, Байден про Україну

Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину – УП; Байден порадив американцям покинути Україну вже зараз – актуальні новини 10 лютого.

Про Байдена

Президент США Джо Байден порадив американцям, які залишаються в Україні, виїхати. Він сказав, що у випадку з Росією "все може швидко вийти з-під контролю".

На запитання, який сценарій може спонукати його направити війська для порятунку американців, які біжать із країни, Байден відповів: "Ні. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного".

Про кортеж Ярославського

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.

У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.

Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.

Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Стало відомо, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія - ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість згодом з’ясувалося, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.

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