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Главные новости четверга и ночи: ДТП с кортежем Ярославского, Байден об Украине

Пятница, 11 февраля 2022, 08:00

Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека – УП; Байден посоветовал американцам покинуть Украину уже сейчас – актуальные новости 10 февраля.

О Байдене

Президент США Джо Байден посоветовал оставающимся в Украине американцам уехать. Он сказал, что в случае с Россией "все может быстро выйти из-под контроля".

На вопрос, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения бегущих из страны американцев, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга".

О кортеже Ярославского

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.

В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.

Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.

Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского. Стало известно, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека (водителя - ред.), который  пришел  утром и заявил, что именно он был за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП . Впоследствии выяснилось, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте.

О других важных новостях

По результатам почти девятичасовых переговоров политические советники лидеров стран "нормандской четверки" не приняли ни одного документа.

В Великобритании опубликован новый закон, расширяющий круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть включены в санкционные списки в случае вторжения в Украину.

Связанная с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом компания борется в судах за право приватизировать недвижимость национального мемориального комплекса "Батькивщина-Мать".

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения, которые вызывают беспокойство из-за роста наращивания российских войск на границах Украины и опасений потенциального вторжения. В Украине также начались командно-штабные учения "Метель-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.

В Белом доме в ответ на слова Путина "терпи, моя красавица" в адрес Украины заявили, что любая шутка об изнасиловании вызывает возмущение.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова из-за того, что возле здания мэрии вывесили бело-красно-белый прапор вместо государственного флага соседней страны.

НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп вроде уже существующих в странах Балтии и Польши, в Черноморском регионе, в частности, в Румынии.

Украинская правда


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