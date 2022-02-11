Главные новости четверга и ночи: ДТП с кортежем Ярославского, Байден об Украине

Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека – УП; Байден посоветовал американцам покинуть Украину уже сейчас – актуальные новости 10 февраля.

О Байдене

Президент США Джо Байден посоветовал оставающимся в Украине американцам уехать. Он сказал, что в случае с Россией "все может быстро выйти из-под контроля".

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На вопрос, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения бегущих из страны американцев, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга".

О кортеже Ярославского

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.

В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.

Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.

Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, подозреваемого в фальсификации дела по ДТП с кортежем Александра Ярославского. Стало известно, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на человека (водителя - ред.), который пришел утром и заявил, что именно он был за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП . Впоследствии выяснилось, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте.

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