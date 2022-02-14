Патрульний Петрик не бачив і не чув про сумку Трухіна, яку зняла його камера

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, натільна камера якого записала розмови нардепа Олександра Трухіна після ДТП 23 серпня, заявив, що особисто не чув пропозицію хабаря і не бачив сумку, в якій нібито були гроші.

Джерело: Сергій Петрик в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "По-перше, у момент, коли він пропонував "канфєт", мене на відео не було – це так, ремарочка. Я передав камеру колезі, поки займався іншими речами, пов’язаними з ситуацією".

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Деталі: Патрульний Петрик зазначив, що він не може коментувати події за участю Трухіна, бо був на допиті у ДБР і НАБУ й написав розписку про нерозголошення таємниці слідства.

Що сталося з сумкою, в якій Трухін нібито мав близько 150 тисяч доларів, Петрик сказати не зміг: "Чесно скажу, я навіть її не бачив".

На відео сумку було видно в багажнику, але Петрик пояснив, що міг дивитися в інший бік, ніж камера, яку він у той момент закріпив на паску. Ні на місці ДТП, ні після нього він ту спортивну сумку не бачив.

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Пряма мова: "Тоді було 23 число, усе було урочисто (День прапора – ред.). Усім працівникам поліції видали білі футболки. Вони то гарні, все добре в них, але закріпити камеру змоги нема. Там є маленький карманчик, але коли ти рухаєшся, нагинаєшся, вона отак (показує долонею вниз – УП) висить. Вона ж не жорстко прикріплена.

Тому я закріпив камеру на поясну систему. Мені так краще було допомагати людям, я був максимально мобільний, і камера не бовталась.

Да, можливо, десь я її перевішував. Тому, як ви кажете, камера дивилась на сумку, а моя увага в цей момент була закріплена за іншою дією. Можливо, за телефоном, може за кимось спостерігав, когось контролював".

Деталі: Патрульний наголосив, що 23 серпня багато людей їхали в Київ, через ДТП уся смуга зупинилася – і дуже багато речей потребували його уваги та контролю, а "телефон настільки розривався", що він навіть повертатися до того моменту не хоче.

Петрик також сказав, що не так вихований, аби взяти хабар: "Я б навіть гроші на вулиці, якби знайшов, не взяв. Я не забобонний, але чужого не хочеться".

Пряма мова: "Чому на відео були ситуації, коли я намагався переговорюватись чи перебивати? Поліція – це не каральний орган, вона попереджає про правопорушення або застерігає від нього людей.

Десь якісь нюанси, якщо в мене були, то будемо чекати на те, коли слідство розставить усі крапки над "і". Щоб було зрозуміло і для працівників поліції, і для громадян, і для керівників нашої держави".

Передісторія:

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей.

Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".

2 лютого генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо спроби Олександра Трухіна підкупити поліцейських після ДТП, цю справу розслідує НАБУ.

Справу про аварію розслідує ДБР., яке при цьому не мало відео патрульних із Трухіним. Натомість із посиланням на відеозаписи з траси ДБР заявило, що за кермом "Ауді" був хтось у червоній футболці, а не в сорочці й піджаку, як нардеп.

4 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з Олександром Трухіним і що наредп не звертався до нього після ДТП. В Офісі президента також запевнили, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із відео поліцейського.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна