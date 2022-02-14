Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Патрульний Петрик не бачив і не чув про сумку Трухіна, яку зняла його камера

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:48
Сергій Петрик, фото Дмитра Ларіна, УП

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, натільна камера якого записала розмови нардепа Олександра Трухіна після ДТП 23 серпня, заявив, що особисто не чув пропозицію хабаря і не бачив сумку, в якій нібито були гроші. 

Джерело: Сергій Петрик в інтерв’ю "Українській правді

Пряма мова: "По-перше, у момент, коли він пропонував "канфєт", мене на відео не було – це так, ремарочка. Я передав камеру колезі, поки займався іншими речами, пов’язаними з ситуацією".

Деталі: Патрульний Петрик зазначив, що він не може коментувати події за участю Трухіна, бо був на допиті у ДБР і НАБУ й написав розписку про нерозголошення таємниці слідства.

Що сталося з сумкою, в якій Трухін нібито мав близько 150 тисяч доларів, Петрик сказати не зміг: "Чесно скажу, я навіть її не бачив".

На відео сумку було видно в багажнику, але Петрик пояснив, що міг дивитися в інший бік, ніж камера, яку він у той момент закріпив на паску. Ні на місці ДТП, ні після нього він ту спортивну сумку не бачив.

Пряма мова: "Тоді було 23 число, усе було урочисто (День прапора – ред.). Усім працівникам поліції видали білі футболки. Вони то гарні, все добре в них, але закріпити камеру змоги нема. Там є маленький карманчик, але коли ти рухаєшся, нагинаєшся, вона отак (показує долонею вниз – УП) висить. Вона ж не жорстко прикріплена.

Тому я закріпив камеру на поясну систему. Мені так краще було допомагати людям, я був максимально мобільний, і камера не бовталась. 

Да, можливо, десь я її перевішував. Тому, як ви кажете, камера дивилась на сумку, а моя увага в цей момент була закріплена за іншою дією. Можливо, за телефоном, може за кимось спостерігав, когось контролював".

Деталі: Патрульний наголосив, що 23 серпня багато людей їхали в Київ, через ДТП уся смуга зупинилася – і дуже багато речей потребували його уваги та контролю, а "телефон настільки розривався", що він навіть повертатися до того моменту не хоче.

Петрик також сказав, що не так вихований, аби взяти хабар: "Я б навіть гроші на вулиці, якби знайшов, не взяв. Я не забобонний, але чужого не хочеться".

Пряма мова: "Чому на відео були ситуації, коли я намагався переговорюватись чи перебивати? Поліція – це не каральний орган, вона попереджає про правопорушення або застерігає від нього людей. 

Десь якісь нюанси, якщо в мене були, то будемо чекати на те, коли слідство розставить усі крапки над "і". Щоб було зрозуміло і для працівників поліції, і для громадян, і для керівників нашої держави". 

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей. 
  • Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
  • 2 лютого генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо спроби Олександра Трухіна підкупити поліцейських після ДТП, цю справу розслідує НАБУ.
  • Справу про аварію розслідує ДБР., яке при цьому не мало відео патрульних із Трухіним. Натомість із посиланням на відеозаписи з траси ДБР заявило, що за кермом "Ауді" був хтось у червоній футболці, а не в сорочці й піджаку, як нардеп.  
  • 4 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з Олександром Трухіним і що наредп не звертався до нього після ДТП. В Офісі президента також запевнили, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із відео поліцейського.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Олена Рощенко, УП
Теми: ТрухінДТПполіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВатажок ОРДО оголосив масову евакуацію населення до Росії

Україна очікує отримати третій транш від МВФ на 700 мільйонів доларів – глава Мінфіну

Лавров почав говорити з Заходом на фені: "Пацан сказав - пацан зробив"

Пропагандиста Кісельова включили до переліку небезпечних для України осіб  

фото У Бахчисараї масові затримання кримських татар

Резніков про легалізацію зброї: Переконаний, що це треба зробити

Усі новини...
Трухін
Патрульний про справу Трухіна: Монастирський міг знати про ДТП за 7-10 хвилин
Патрульний Сергій Петрик про поліцію зсередини, можливості Монастирського і сумку Трухіна
НАБУ уже займається "справою Трухіна", провело перші допити
Останні новини
15:52
Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки, боєприпаси та радари
15:50
Режим Путіна відправляє до в'язниці ще одного Навального
15:28
Материнська компанія Facebook вибула з топ-10 світових лідерів за капіталізацією
15:26
Бойовики обстріляли гумконвой ООН на Луганщині
15:23
відеоВатажок ОРДО оголосив масову евакуацію населення до Росії
15:04
РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордону України – США
15:01
Другу добу бойовики на Донбасі обстрілюють десятки населених пунктів
14:57
В ОРДО заявляють, що перехопили під Горлівкою "переговори польською мовою"
14:42
ФБР створює підрозділ контролю за обігом криптовалюти
14:28
мапаСиноптики оголосили штормове попередження через вітер
Усі новини...