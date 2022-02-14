Патрульный Петрик не видел и не слышал о сумке Трухина, которую сняла его камера

Патрульный полицейский Сергей Петрик, нательная камера которого записала разговоры нардепа Александра Трухина после ДТП 23 августа, заявил, что лично не слышал предложение взятки и не видел сумку, в которой якобы были деньги.

Источник: Сергей Петрик в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Во-первых, в момент, когда он предлагал "конфет", меня на видео не было – это так, ремарочка. Я передал камеру коллеге, пока занимался другими вещами, связанными с ситуацией".

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Детали: Патрульный Петрик отметил, что он не может комментировать события с участием Трухина, потому что был на допросе в ГБР и НАБУ и написал расписку о неразглашении тайны следствия.

Что случилось с сумкой, в которой Трухин якобы имел около 150 тысяч долларов, Петрик сказать не смог: "Честно скажу, я даже ее не видел".

На видео сумку было видно в багажнике, но Петрик пояснил, что мог смотреть в другую сторону, чем камера, которую он в тот момент закрепил на поясе. Ни на месте ДТП, ни после него он спортивную сумку не видел.

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Прямая речь: "Тогда было 23 число, все было торжественно (День флага – ред.). Всем работникам полиции выдали белые футболки. Они хорошие, все хорошо в них, но закрепить камеру возможности нет. Там есть маленький карманчик, но когда ты двигаешься, нагибаешься, она так (показывает ладонью вниз – УП) висит. Она ведь не жестко прикреплена.

Потому я закрепил камеру на поясную систему. Мне так лучше было помогать людям, я был максимально мобильным, и камера не болталась.

Да, может быть, где-то я ее перевешивал. Потому, как вы говорите, камера смотрела на сумку, а мое внимание в этот момент было зафиксировано за другим действием. Возможно, за телефоном, может, за кем-то наблюдал, кого-то контролировал".

Детали: Патрульный подчеркнул, что 23 августа многие люди ехали в Киев, из-за ДТП вся полоса остановилась – и очень много вещей требовало его внимания и контроля, а "телефон настолько разрывался", что он даже возвращаться к тому моменту не хочет.

Петрик также сказал, что не так воспитан, чтобы взять взятку: "Я бы даже деньги на улице, если бы нашел, не взял. Я не суеверен, но чужого не хочется".

Прямая речь:" Почему на видео были ситуации, когда я пытался переговариваться или перебивать? Полиция – это не карательный орган, она предупреждает о правонарушениях или предостерегает от него людей.

Где-то нюансы, если у меня были, то будем ждать, когда следствие расставит все точки над "і". Чтобы было понятно и работникам полиции, и гражданам, и руководителям нашего государства".

Предыстория:

23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев. Пострадали 6 человек, в том числе двое детей.

Трухин прокомментировал ДТП только через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".

2 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по поводу попытки Александра Трухина подкупить полицейских после ДТП, это дело расследует НАБУ.

Дело об аварии расследует ГБР, которое при этом не имело видео патрульных с Трухиным. Зато со ссылкой на видеозаписи с трассы ГБР заявило, что за рулем Audi был кто-то в красной футболке, а не в рубашке и пиджаке, как нардеп.

4 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не видел видео с Александром Трухиным и что наредп не обращался к нему после ДТП. В Офисе президента также заверили, что Владимир Зеленский не видел видео полицейского.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина