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Патрульный Петрик не видел и не слышал о сумке Трухина, которую сняла его камера

Понедельник, 14 февраля 2022, 12:48
Сергей Петрик, фото Дмитрия Ларина, УП

Патрульный полицейский Сергей Петрик, нательная камера которого записала разговоры нардепа Александра Трухина после ДТП 23 августа, заявил, что лично не слышал предложение взятки и не видел сумку, в которой якобы были деньги.

Источник: Сергей Петрик в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Во-первых, в момент, когда он предлагал "конфет", меня на видео не было – это так, ремарочка. Я передал камеру коллеге, пока занимался другими вещами, связанными с ситуацией".

Детали: Патрульный Петрик отметил, что он не может комментировать события с участием Трухина, потому что был на допросе в ГБР и НАБУ и написал расписку о неразглашении тайны следствия.

Что случилось с сумкой, в которой Трухин якобы имел около 150 тысяч долларов, Петрик сказать не смог: "Честно скажу, я даже ее не видел".

На видео сумку было видно в багажнике, но Петрик пояснил, что мог смотреть в другую сторону, чем камера, которую он в тот момент закрепил на поясе. Ни на месте ДТП, ни после него он спортивную сумку не видел.

Прямая речь: "Тогда было 23 число, все было торжественно (День флага – ред.). Всем работникам полиции выдали белые футболки. Они хорошие, все хорошо в них, но закрепить камеру возможности нет. Там есть маленький карманчик, но когда ты двигаешься, нагибаешься, она так (показывает ладонью вниз – УП) висит. Она ведь не жестко прикреплена.

Потому я закрепил камеру на поясную систему. Мне так лучше было помогать людям, я был максимально мобильным, и камера не болталась.

Да, может быть, где-то я ее перевешивал. Потому, как вы говорите, камера смотрела на сумку, а мое внимание в этот момент было зафиксировано за другим действием. Возможно, за телефоном, может, за кем-то наблюдал, кого-то контролировал".

Детали: Патрульный подчеркнул, что 23 августа многие люди ехали в Киев, из-за ДТП вся полоса остановилась – и очень много вещей требовало его внимания и контроля, а "телефон настолько разрывался", что он даже возвращаться к тому моменту не хочет.

Петрик также сказал, что не так воспитан, чтобы взять взятку: "Я бы даже деньги на улице, если бы нашел, не взял. Я не суеверен, но чужого не хочется".

Прямая речь:" Почему на видео были ситуации, когда я пытался переговариваться или перебивать? Полиция – это не карательный орган, она предупреждает о правонарушениях или предостерегает от него людей.

Где-то нюансы, если у меня были, то будем ждать, когда следствие расставит все точки над "і". Чтобы было понятно и работникам полиции, и гражданам, и руководителям нашего государства".

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев. Пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
  • Трухин прокомментировал ДТП только через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
  • 2 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по поводу попытки Александра Трухина подкупить полицейских после ДТП, это дело расследует НАБУ.
  • Дело об аварии расследует ГБР, которое при этом не имело видео патрульных с Трухиным. Зато со ссылкой на видеозаписи с трассы ГБР заявило, что за рулем Audi был кто-то в красной футболке, а не в рубашке и пиджаке, как нардеп.
  • 4 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не видел видео с Александром Трухиным и что наредп не обращался к нему после ДТП. В Офисе президента также заверили, что Владимир Зеленский не видел видео полицейского.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Алена Рощенко, УП
Темы: ТрухинДТПполиция


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