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Головні новини п'ятниці і ночі: "евакуація" в Росію, Байден про Путіна

"Українська правда"Субота, 19 лютого 2022, 07:00
Головні новини п'ятниці і ночі: евакуація в Росію, Байден про Путіна
ФОТО: GETTY IMAGES

Байден упевнений, що рішення про вторгнення РФ в Україну вже ухвалено; ватажки ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення до Росії — актуальні новини 18 лютого.

Про Байдена

Президент США Джо Байден впевнений, що його російський колега Володимир Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну.

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Він вважає, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями.

Коли в нього перепитали, чому настільки впевнений – той відповів, що США "неймовірна розвідка". Проте Байден додав, що "до початку нападу ще є шанси на дипломатію".

Про "евакуацію"

ВІДЕО ДНЯ

Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Пушилін заявив, що українська армія наростила сили на межі із непідконтрольною територією і "готова до силового захоплення" Донбасу.

Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Стало відомо, що відеозвернення Пушиліна та Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їх публікації.

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів.

За даними української  розвідки, в зв’язку з так званою "евакуацією" мешканців ОРДЛО через "загрозу з боку Києва" є висока імовірність теракту зі смертями серед мирного населення.

Про інші важливі новини

Президент Франції Еммануель Макрон поговорить телефоном з президентом Володимиром Зеленським 19 лютого, а наступного дня - з Володимиром Путіним.

18 лютого  з боку збройних формувань РФ було 66 обстрілів, серед українських військових без втрат.

За даними ЗМІ, Росія та Китай видалили згадку про "поточну" напруженість у комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів G20 про геополітичні ризики для світової економіки.

Російські ЗМІ та бойовики повідомили, що в Луганську на непідконтрольній українській владі території стався вибух на газопроводі. Також російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР". За повідомленнями росЗМІ, начальник "народної міліції ДНР" Денис Синенков сказав, що вибухнув його автомобіль, він не постраждав.

В ефірі програми Савіка Шустера побилися нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич та журналіст Юрій Бутусов.

На парламентському телеканалі "Рада" у ролі ведучого на ефірі з’явився працівник підсанкційного каналу "НАШ" Артем Нікіфоров. На державному каналі всю відповідальність перекладають на продакшн, у якого замовляють контент.

ЄС очікує великого напливу біженців у разі загострення кризи в Україні та подальшої ескалації з боку Росії — "від 20 тисяч до мільйона"

У парламенті Німеччини відхилили ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання Києву оборонного озброєння.

Експерти з’ясували, що до моменту вилучення автомобілів  із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського окремі їх елементи замивали, ймовірно, щоб приховати сліди смертельного наїзду на людину.

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