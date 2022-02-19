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Главные новости пятницы и ночи: "эвакуация" в Россию, Байден о Путине

"Украинская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

Байден уверен, что решение о вторжении РФ в Украину уже принято; главари ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения в Россию — актуальные новости 18 февраля.

О Байдене

Президент США Джо Байден уверен, что его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину.

Он считает, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни.

Когда у него переспросили, почему так уверен – тот ответил, что США "невероятная разведка". Однако Байден добавил, что "до начала нападения еще есть шансы на дипломатию".

Об "эвакуации"

Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Пушилин заявил, что украинская армия нарастила силы на границе с неподконтрольной территорией и "готова к силовому захвату" Донбасса.

Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. 

Стало известно, что видеообращения Пушилина и Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

По данным украинской  разведки, в связи с так называемой "эвакуацией" жителей ОРДЛО из-за "угрозы со стороны Киева" высока вероятность теракта со смертями среди мирного населения.

О других важных новостях

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом Владимиром Зеленским 19 февраля, а на следующий день – с Владимиром Путиным.

18 февраля со стороны вооруженных формирований РФ было 66 обстрелов, среди украинских военных без потерь.

По данным СМИ, Россия и Китай удалили упоминание о "текущей" напряженности в коммюнике по итогам встречи министров финансов G20 о геополитических рисках для мировой экономики.

Российские СМИ и боевики сообщили, что в Луганске на неподконтрольных украинским властям территории произошел взрыв на газопроводе. Также российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР".  По сообщениям росСМИ, начальник "народной милиции ДНР" Денис Синенков сказал, что взорвался его автомобиль, он не пострадал.

В эфире программы Савика Шустера подрались нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.

На парламентском телеканале "Рада" в роли ведущего в эфире появился работник подсанкционного канала "НАШ" Артем Никифоров. На государственном канале всю ответственность переводят на продакшн, у которого заказывают контент.

ЕС ожидает большого наплыва беженцев в случае обострения кризиса в Украине и последующей эскалации со стороны России - "от 20 тысяч до миллиона"

В парламенте Германии отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.

Эксперты выяснили, что к моменту изъятия автомобилей из кортежа бизнесмена Александра Ярославского отдельные их элементы смывали, вероятно, чтобы скрыть следы смертельного наезда на человека.



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