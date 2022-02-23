Головні новини вівторка і ночі: санкції проти Росії, війська РФ на Донбасі

Путін отримав згоду Ради федерацій використовувати армію на Донбасі; низка країн запровадили санкції проти Росії – актуальні новини 22 лютого.

Про війська РФ на Донбасі

Рада Федерації Росії дозволила використання російської армії за кордоном на прохання президента РФ Володимира Путіна. Спікер верхньої палати парламенту РФ заявила, що "це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі".

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Крім того, Росія визнала псевдореспубліки "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

Про санкції

Американський уряд запроваджує фінансові санкції проти двох російських банків, олігархів та шляхів погашення державного боргу РФ.

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій проти РФ - зокрема, про санкції проти 5 російських банків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту "Північний потік – 2".

ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань після визнання ОРДЛО.

Також санкції запровадили Канада та Японія.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.

22 лютого на Донбасі було 96 обстрілів з боку окупантів. Один український військовий загинув від осколкових поранень, ще один - поранений і в лікарні, ще п’ять - отримали бойове травмування.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що 23 лютого в Україні заплановане засідання РНБО.

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму", що передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і зниження ПДВ нв бензин та дизельне паливо.

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