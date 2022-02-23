Главные новости вторника и ночи: санкции против России, войска РФ на Донбассе

Путин получил согласие Совета федераций использовать армию на Донбассе; ряд стран ввели санкции против России – актуальные новости 22 февраля.

О войсках РФ на Донбассе

Совет Федерации России разрешил использование российской армии за границей по просьбе президента РФ Владимира Путина. Спикер верхней палаты парламента РФ заявила, что "это будут миротворческие силы, направленные на установление мира на Донбассе".

Кроме того, Россия признала псевдореспублики "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины.

О санкциях

Американское правительство вводит финансовые санкции против двух российских банков, олигархов и путей погашения госдолга РФ.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций против РФ - в частности, о санкциях против 5 российских банков.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта "Северный поток – 2".

ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы и 27 человек и объединений после признания ОРДЛО.

Также санкции ввели Канада и Япония.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ о призыве военнослужащих запаса из-за увеличения военной угрозы со стороны России.

22 февраля на Донбассе было 96 обстрелов со стороны оккупантов. Один украинский военный погиб от осколочных ранений, еще один - ранен и в больнице, еще пять - получили боевое травмирование.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 23 февраля в Украине запланировано заседание СНБО.

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо.

В Украину прибыла вторая партия летального оружия от Канады.

Стало известно, что президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе.

Умер литературовед, диссидент, Герой Украины, автор десятков публикаций и книг Иван Дзюба – ему было 90 лет.

Группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении-2022. Напомним, на Евровидение группа повезет песню "Stefania".

Рада приняла заявление по признанию Россией ОРДЛО. В ней нардепы, в частности, призывают отключить РФ от SWIFT, запретить экспорт в РФ высокие технологии, продолжить предоставление Украине оборонного вооружения, а также констатируют тот факт, что РФ является агрессором.

СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО — на записях слышно, как террористы признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население, а также удивляются, что ВСУ на это не ведутся.