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В Росії на мітингах проти війни затримали вже понад тисячу людей

Неділя, 6 березня 2022, 12:34
В Росії на мітингах проти війни затримали вже понад тисячу людей
Москва. На мітингу затримують людей. Фото Новой газеты

По всій Росії на акціях протесту станом на 14:00 затримали вже 1077 людей.

Джерело: незалежний правозахисний медіапроект, присвячений політичним переслідуванням у Росії ОВД-Інфо

Дослівно ОВД-Інфо: "Станом на 14:15 6 березня, затримано вже понад 1077 людей у ​​31 місті.

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У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж у списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, чиї імена ми можемо опублікувати". 

 
На Театральній площі в Москві і навпроти неї чергують 15 автозаків поліції, 9 поліцейських автобусів та півтора десятки мікроавтобусів 
Фото Новой газеты

Деталі: ОВД-Інфо наводить списки затриманих у різних містах.

Найбільше таких у Новосибірську (затримані принаймні 264 особи), Єкатеринбурзі (199), Тюмені (122), Пермі (89), Красноярську (78), Іркутську (66), Уфі (50), Челябінську (43), Москві (29), Омську (26). 

ВІДЕО ДНЯ
 
У Новосибірську на мітингу у центрі міста затримали кореспондента
Фото Новой газеты

Повідомляється, що представники МВС Росії поки що не повідомляють даних про кількість затриманих.

Що було раніше: 6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників. 

Передісторія:

Теми: Росіямітингивійна
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