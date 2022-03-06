В Росії на мітингах проти війни затримали вже понад тисячу людей

По всій Росії на акціях протесту станом на 14:00 затримали вже 1077 людей.

Джерело: незалежний правозахисний медіапроект, присвячений політичним переслідуванням у Росії ОВД-Інфо

Дослівно ОВД-Інфо: "Станом на 14:15 6 березня, затримано вже понад 1077 людей у ​​31 місті.

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У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж у списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, чиї імена ми можемо опублікувати".

На Театральній площі в Москві і навпроти неї чергують 15 автозаків поліції, 9 поліцейських автобусів та півтора десятки мікроавтобусів Фото Новой газеты

Деталі: ОВД-Інфо наводить списки затриманих у різних містах.

Найбільше таких у Новосибірську (затримані принаймні 264 особи), Єкатеринбурзі (199), Тюмені (122), Пермі (89), Красноярську (78), Іркутську (66), Уфі (50), Челябінську (43), Москві (29), Омську (26).

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У Новосибірську на мітингу у центрі міста затримали кореспондента Фото Новой газеты

Повідомляється, що представники МВС Росії поки що не повідомляють даних про кількість затриманих.

По всей России на акциях протеста к 14:00 задержали 1015 человек - ОВД Инфо*.



Полицейские на Манежной площади говорят, что один из автобусов уже заполнен. Поэтому последнего задержанного повели дальше — в сторону Театральной площади.



Видео: Иван Жилин / «Новая газета» pic.twitter.com/E3zzrPgzf8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Що було раніше: 6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників.

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