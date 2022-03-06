В Росії на мітингах проти війни затримали вже понад тисячу людей
По всій Росії на акціях протесту станом на 14:00 затримали вже 1077 людей.
Джерело: незалежний правозахисний медіапроект, присвячений політичним переслідуванням у Росії ОВД-Інфо
Дослівно ОВД-Інфо: "Станом на 14:15 6 березня, затримано вже понад 1077 людей у 31 місті.
У кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж у списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо, чиї імена ми можемо опублікувати".
Деталі: ОВД-Інфо наводить списки затриманих у різних містах.
Найбільше таких у Новосибірську (затримані принаймні 264 особи), Єкатеринбурзі (199), Тюмені (122), Пермі (89), Красноярську (78), Іркутську (66), Уфі (50), Челябінську (43), Москві (29), Омську (26).
Повідомляється, що представники МВС Росії поки що не повідомляють даних про кількість затриманих.
По всей России на акциях протеста к 14:00 задержали 1015 человек - ОВД Инфо*.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Полицейские на Манежной площади говорят, что один из автобусов уже заполнен. Поэтому последнего задержанного повели дальше — в сторону Театральной площади.
Видео: Иван Жилин / «Новая газета» pic.twitter.com/E3zzrPgzf8
Що було раніше: 6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників.
Передісторія:
- Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.
- Водночас Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.
- У Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.
- 4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії. А згодом Twitter i YouTube.
- 4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну.