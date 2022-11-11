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Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова

Елена РощинаПятница, 11 ноября 2022, 14:12
Дмитрий Медведев, фото партии "Единая Россия"

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что россиянам не стоит паниковать из-за отступления армии РФ из Херсона, он заверил их в том, что все аннексированные территории в итоге будут российскими. 

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию.

Алармизм (тревожность – ред.) всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство – нет". 

Детали: Медведев призвал соотечественников не давать "повода для радости врагу ближнему и дальнему" и почаще напоминать всем о "величии и безграничности Русского мира".

Этому предшестовало: 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область, несмотря на решения военных, "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".

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Тем временем защитников Украины радостно встречают в освобожденных селах Херсонской области и ждут в самом Херсоне.

Предыстория:

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Темы: РосcияХерсонвойнадеоккупация
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