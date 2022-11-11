Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что россиянам не стоит паниковать из-за отступления армии РФ из Херсона, он заверил их в том, что все аннексированные территории в итоге будут российскими.
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь: "Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию.
Алармизм (тревожность – ред.) всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство – нет".
Детали: Медведев призвал соотечественников не давать "повода для радости врагу ближнему и дальнему" и почаще напоминать всем о "величии и безграничности Русского мира".
Этому предшестовало: 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область, несмотря на решения военных, "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".
Тем временем защитников Украины радостно встречают в освобожденных селах Херсонской области и ждут в самом Херсоне.
Предыстория:
- В конце сентября российские оккупанты провели фиктивные и юридически ничтожные "референдумы" на оккупированных территориях материковой Украины относительно якобы их желания стать частью Российской Федерации.
- 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры о присоединении к составу России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а 5 октября подписал "законы о принятии" в РФ соответствующих территорий.
- С конца октября под натиском ВСУ оккупанты перевозили свою оккупационную администрацию из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области, а также прибегли к депортации местных жителей.
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон, однако украинские власти убеждены, что в областном центре сохраняется значительная группировка российских военных и Россия не сдаст город без боя.
- 10 ноября стало известно, что российские оккупационные войска, отступая из Херсона, минируют все, что могут, а также подрывают критическую инфраструктуру, включая котельные, вышки связи и Антоновский мост.
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