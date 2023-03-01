У Кремлі відреагували на слова Подоляка щодо безпілотників в РФ

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не вірить словам радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка про те, що Україна не наносить удари безпілотниками по Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ми йому (Подоляку – ред.) не віримо".

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