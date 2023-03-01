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У Кремлі відреагували на слова Подоляка щодо безпілотників в РФ

Станіслав ПогоріловСереда, 1 березня 2023, 13:14
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не вірить словам радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка про те, що Україна не наносить удари безпілотниками по Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ми йому (Подоляку – ред.) не віримо".

Передісторія:

  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 1 березня заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі, так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ.
  • Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників. 
  • В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях.
  • Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".
  • Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".

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Теми: РосіябезпілотникивійнаУкраїна
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