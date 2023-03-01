У Кремлі відреагували на слова Подоляка щодо безпілотників в РФ
Середа, 1 березня 2023, 12:14
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не вірить словам радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка про те, що Україна не наносить удари безпілотниками по Росії.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Пряма мова Пєскова: "Ми йому (Подоляку – ред.) не віримо".
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Передісторія:
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 1 березня заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі, так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ.
- Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.
- В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях.
- Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".
- Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".