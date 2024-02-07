На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки

До трьох зросла кількість постраждалих у Київській області внаслідок ракетної атаки вранці 7 лютого.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко

Пряма мова: "На жаль, кількість потерпілих зросла до 3 осіб. Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу.

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Збільшилася й кількість пошкоджених внаслідок падіння уламків об’єктів.

Всього пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир в 5 багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 легкових авто".

Деталі: За його словами, на об'єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни.

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Нагадаємо: Вранці було відомо про двох постраждалих внаслідок атаки.

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