На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки
До трьох зросла кількість постраждалих у Київській області внаслідок ракетної атаки вранці 7 лютого.
Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко
Пряма мова: "На жаль, кількість потерпілих зросла до 3 осіб. Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу.
Збільшилася й кількість пошкоджених внаслідок падіння уламків об’єктів.
Всього пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир в 5 багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 легкових авто".
Деталі: За його словами, на об'єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни.
Нагадаємо: Вранці було відомо про двох постраждалих внаслідок атаки.
Передісторія:
- Вранці 7 лютого Росія завдала ракетного удару по Україні, по всій території країни оголошували повітряну тривогу.
- У Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, повідомлялося, що ракети маневрували над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.
- Також звуки вибухів чули у Києві та області. За словами мера, у Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі постраждали 11 людей, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії.
- У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є загиблий, поранені та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.
- У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія била по Києву та області крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Повітряні сили збили приблизно 20 ворожих цілей у цьому регіоні.