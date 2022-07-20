Хроники войны. День 147. ОНЛАЙН

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Однією з найбільш обговорюваних тем 147 дня війни став візит першої леді України Олени Зеленської до США, де вона виступила перед Конгресом з проханням надати Україні важку зброю:

"Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими.

Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї".

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