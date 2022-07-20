Хроники войны. День 147. ОНЛАЙН

09:28

Ситуація в регіонах станом на 8 годину ранку:

📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Вінничина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина

Ніч минула відносно спокійно.

📍Чернігівщина

Вночі зафіксовано 3 обстріли населених пунктів у Новгород-Сіверськоому та Чернігівському районах (кулемети, реактивні системи залпового вогню). Без жертв. Інформація про руйнування уточнюється.

📍Запорізька

Ввечері 19 липня ворог обстріляв з "градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією є загиблі. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки. Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС. Інші деталі та наслідки наразі уточнюються.

📍Одещина

Вночі ворог наніс ракетний удар із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

📍Сумщина

Зранку – мінометний обстріл Шалигинської громади. Обстріл наразі продовжується.

Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів.

Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. На щастя, без втрат.

📍Дніпропетровщина

Вночі ворог обстріляв з "Градів" Нікополь. Двоє загиблих, дев’ятеро поранених. Шестеро з поранених знаходяться у лікарні, серед них четверо – діти. У місті вщент зруйновано 3 приватних житлових будинки, більше 10 – пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.

📍Харківщина

Вночі в смт. Золочів через обстріли сталася пожежа на території домогосподарства.

Також вночі окупанти знову вдарили по Чугуєву, снаряд впав на території школи біля адмінбудівлі, пошкоджено будівлю школи, потерпілих немає.

Протягом доби по області росіяни із артилерії обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони, були пожежі в житлових будинках, господарчих срорудах, на відкритих територіях.

Поранених від обстрілів за добу в області: двоє в Харківському районі, одна – в Чугуївському. У м.Балаклія одна лбдина загинула.

📍Луганщина

На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

Влада РФ та окупаційна адміністрація так званої "ЛНР" намагаються створити іллюзії широкої громадської підтримки загарбницьких дій Росії та насаджувати свої ідеології. З цією метою в Луганську на базі гуманітарного центру всеросійської політичної партії "Єдина Росія" відкрито "Центр підтримки громадянських ініціатив".

Окупаційною адміністрацією нещодавно захопленого м. Сєвєродонецька розповсюджуються містом рукописні оголошення про про запис дітей до шкіл та садочків, а також про запрошення на роботу вчителів, вихователів та помічників вихователів.

📍Донеччина

Ворог обстрілював Курахове, Торецьк, Авдіївку, Краматорськ, Соледар, Слов’янськ, Бахмут, Гірник, Залізне, Костянтинівка та с. Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка, смт. Південне.

Пошкоджено 56 об’єктів, серед яких 20 приватних будинків, 16 – багатоквартирних.

Протягом ночі й ранку — ракетні удари по Костянтинівці й Торецьку; артилерійський обстріл Авдіївки, пошкоджено школу, колонію, низку інфраструктурних та примислових об'єктів. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

За добу по області – 5 загиблих та 16 поранених.

📍Миколаївщина

Ввечері 19 липня – обстріли території села Лимани Галицинівської громади, внаслідок яких відбулось загоряння житлових та дачних будинків.

Вночі неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Попередньо вибухи пролунали біля сільських населених пунктів. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, вночі під обстріли потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в смт Березнегуватому, а також в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

📍Херсонщина

У Херсоні та у передмістях було чутно прильоти ракет. На території області тривають пожежі, спричинені бойовими діями. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах. Стабільно тяжко жителям Нововоронцовської, Високопільської, Великоолександрівської, Калинівської, Станіславської громад.

У Херсоні побільшало поліцейських авто. Самі окупанти заявили, що посилюють поліцейсько-адміністративний режим.

Надходять повідомлення про викрадення людей.