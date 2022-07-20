Хроники войны. День 147. ОНЛАЙН
147-й день поспіль триває повномасштабна війна з Росією.
"Українська правда" щодня розповідає про всі найважливіші події на фронті, в тилу та в світі в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 146 дня війни.
На цьому ми завершуємо наш текстовий онлайн 147-го дня війни, повернемося вже о 9 ранку.
Хай усі російські ракети та снаряди цієї ночі не долітають.
Однією з найбільш обговорюваних тем 147 дня війни став візит першої леді України Олени Зеленської до США, де вона виступила перед Конгресом з проханням надати Україні важку зброю:
"Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими.
Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї".
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Чергові обстріли Сумщини – сьогодні прильоти російської артилерії прийшлися на Шалигінську, Есманську, Білопільську та Новослобідську громади.
- Шалигінська громада – росіяни стріляли 4 рази з гранатомету та понад 30 разів з "Градів". Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва (саме воно на фото нижче), спалено 2 службових автомобілі. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні
- Есманьська громада: громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, попередньо – з САУ
- Білопільська громада: мінометний обстріл та 8 мінометних прильотів. Увечері – 10 ракет та "Гради"
- Новослобідська громада: надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню – було 10 прильотів.
В окупованому Херсоні, Скадовську та в Харкові очевидці повідомляють про вибухи.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США надають Україні снаряди до HIMARS з дальністю 80 кілометрів (при тому, що HIMARS можуть стріляти і на 300 км❗), і це "доволі велика дистанція".
"Ми й далі даватимемо змогу стріляти по дальнім цілям, які вони (Україна – УП) раніше не могли досягти, і, на мою думку, вони достатньо ефективно уражали цілі", – зазначив Остін.
На уточнювальне питання, чи розглядається наразі постачання далекобійних снарядів для HIMARS, Остін відповів: "Те, що вони (Україна) мають і з чим працюють, дає їм великий потенціал. Це буде залежати від того, як вони вестимуть війну і якими є їхні потреби".
Під час четвертого "Рамштайну" партнери України погодили нові зобов’язання щодо постачання озброєнь, амуніції, а також тренування українських бійців.
Деталі тримають в секреті, втім, як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, нові пакети допомоги включатимуть зокрема постачання озброєння, амуніції, тренування українських воїнів.
"Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", – написав міністр на своїй сторінці у фейсбуці.
Українські військові в об'єктиві подружжя Ліберових.
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Cпіврозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу" повідомляють, що Зеленський незабаром може забрати громадянство в кількох відомих людей:
бізнесмена Ігоря Коломойського, співголови забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
США із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на території України.
Компанія The Brothers Brick розробила фігурки LEGO у вигляді українських жінок-військових 🔥🔥🔥
Героїнями колекції стали парамедикині Аліна Михайлова і Катерина Галушка, а також військослужбовиця Анна Архипова.
LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a 🇺🇸 medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting 🇷🇺 fascism in 🇺🇦 today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022
Крім фігурок парамедикинь, Бікрафт створив LEGO-версії інших бійців ЗСУ.
Some more @DefenceU and @TDF_UA heroes in LEGO form. pic.twitter.com/ZJCozQ4u76— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022
Енергоатом: окупанти вимагають, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних зал атомної станції – хочуть стягнути туди свою військову техніку.
Репортаж УП про роботу 36 бригади морської піхоти, яка захищала Миколаїв, а нині наступає на Херсонщині ⬇
Дніпропетровщина: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району – подалі від обстрілів окупантів.
Наразі тимчасове житло є для 100 людей, телефон гарячої лінії – 0 98 601 2561 📞
Що відбувається на фронті станом на 18 годину 20 липня – зведення Генштабу:
📢 на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається.
Росіяни стріляли із ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаївки, Волфиного, Павлівки та Уланового на Сумщині
📢 на Харківському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки.
Безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник
📢 на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших.
Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного
📢 на Краматорському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.
Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом
📢 на Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших.
Завдав авіаційних ударів по Покровському.
Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають
📢 на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів: Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.
Чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки
📢 На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА.
Вів систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів: Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших.
Завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.
🇱🇹 Міноборони Литви збирається передати Україні додаткові бронетранспортери M113 та M577, а також боєприпаси.
Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови окупанта зі своїми батьками, у якій обговорюються способи поламати руки та ноги, щоб втекти з війни.
В селі Новопавлівка Запорізької області комбайн наїхав на противотанкову міну, в результаті чого двох людей госпіталізували.
У новому перехопленні розмов окупант скаржиться своєму другу, що російські загарбники не виплачують обіцяну заробітну плату і гребуть на війну всіх підряд.
США через Агентство з міжнародного розвитку USAID нададуть додаткові 169 мільйонів доларів допомоги для підтримки людей, які постраждали від війни Росії проти України.
В ніч на 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили польовий артилерійський склад армії РФ в районі Дослідного на Херсонщині.
🇪🇺 Посли ЄС узгодили сьомий пакет санкцій проти РФ — він включає в себе часткову заборону на російське золото, в тому числі золоті прикраси.
Нові санкції набудуть чинності завтра, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк
🤬На Херсонщині ворожі обстріли випалили понад 240 гектарів пшениці й 10 гектарів лісу
"Херсонщина знову у вогні, внаслідок ворожих обстрілів горять поля та ліси, дим видно звідусіль, російські війська цілеспрямовано знищують врожай. Окупанти навмисне не допускають рятувальників або місцевих жителів для гасіння пожеж. Лише за останні дні вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах, вогнем пошкоджено близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки", - повідомляє у Фейсбуці поліція Херсонської області.
Фото: Поліція Херсонської області
У новому пакеті військової допомоги для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць.
🇬🇧 "Hasta la vista, baby!" — Борис Джонсон попрощався з посадою прем’єр-міністра та парламентом, який йде на канікули. Британія дізнається, хто стане новим очільником уряду 5 вересня
Розвідники повідомили, що з окупації на півдні країни вдалося евакуювати українського військового.
Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай нагадує, що територія Луганської області не окупована російськими військами повністю.
Президент Росії Владімір Путін під час спілкування з російськими дітьми по відеозв’язку, розказав їм, що на "відновлення" "ЛДНР" підуть роки, але Росія згодна на це, і вся країна буде брати у цьому участь.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї.
Роскомнагляд зобов'язав російські пошукові системи маркувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедія" як порушника закону за те, що на ресурсі нібито публікується "неправда" про війну в Україні.
📍Херсон. Російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ вдруге за два дні вдарили по Антонівському мосту. Тепер окупанти заявили, що його потрібно закрити.
Україна офіційно просить кредиторів перенести виплати за зовнішнім боргом.
Уряд опублікував відповідні постанови, яким доручив Мінфінану домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.
❗Польща спростила отримання "карти поляка" для українців, не потрібно виїжджати з країни.
Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання "карти поляка" можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни.
У Бахмуті Донецької області викрили чотирьох ворожих агентів.
Зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.
Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.
Меморіал жертвам комунізму у Вашингтоні щороку присуджує дисидентську правозахисну премію. Цього року її призначили усьому українському народу.
До Києва приїхали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.
"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", – написав Шалленберг.
Dorazil jsem do Kyjeva. Cestujeme společně s rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg. Po dlouhé době jsem znovu viděl kolegy z našeho místního velvyslanectví. Čekají mě jednání s představiteli Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022
Сили спецоперацій отримали дані про військових 83 окремої десантно-штурмової бригади, які причетні до звірств у Бучі. Бригада дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ.
Йдеться про фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреси та фото місць проживання, фінансові документи. При чому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є і багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо.
На даний момент вже завершено перевірку достовірності надісланих даних. І тепер ЦНС розпочинає серію публікацій цих даних. Тут і внутрішні паспорти, і військові посвідчення, є свідоцтва про народження або техпаспорти на машини.
В наступній публікації ЦНС поділиться новою порцією документів і розповість про те, як організована бойова підготовка російських десантників. Завдяки сумлінним командирам зможемо влаштувати й екскурсію по квартирах окупантів.
📍Окуповане селище Лазурне, Херсонська область. Українські захисники знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 Подлет.
Вона була розташована більше ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ.
Розвідка перевірила звільнений острів Зміїїний. Захисники знайшли там:
- системи наведення та керування ворога;
- БПЛА Орлан-10;
- системи ПЗРК;
- гранатомети;
- вогнемети;
- стрілецьке озброєння;
- журнали ведення бойових дій;
- особисті документи військових РФ;
- електронні носії інформації.
А також кота, який прожив кілька місяців в окупації. Тварину евакуювали.
Миколаїв закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників.
За словами керівника області Віталій кіма, від минулого дня – 19 липня – надійшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз влада їх обробляє та перевіряє інформацію.
Нове перехоплення розмови окупанта з родичами. Загарбник жаліється, що російська армія програє в Україні, але цього ніколи не покажуть по телевізору.
- Ну, вас обстреливают, нет?
- Ну, каждый день.
- Вот сволочи, хохляцкое отродье.
- Нас давят, мы проигрываем пока.
- Ну, это у вас проигрывают, а там то выигрывают везде.
– Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем.
Росія знищує українські поля з врожаєм. Ось що сказала про це представник Державного департаменту США Нед Прайс:
"На жаль, це не зовсім нова реальність. Це була одна з огидних тактик, які Росія застосовувала проти не лише українського народу, але й міжнародної спільноти з перших днів цього конфлікту.
Ми бачили, як зростання цін на продовольство вплинуло не лише на країни регіону, але й на країни далеко за його межами. Це відчувається в Африці, у Південній Азії, у Латинській Америці, практично в усіх регіонах світу.
Це практика спалювання, знищення пшениці та інших полів. Це практика нападу на зерносховища. Це практика переслідування українських фермерів. І, мабуть, найгостріше – це жахлива практика блокування чорноморських портів України".
❗Уже відомо про 3 загиблих через ранковий удар по Харкову.
У соцмережах говорять про удар українських захисників по Антонівському мосту через Дніпро. Чому це важливо?
Пояснює розвідка Британії ⬇
- Контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області.
- 19 липня влада окупованого Росією Херсона повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Цілком імовірно, що міст можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил.
- Міст – це один із двох пунктів перетину через Дніпро, за якими Росія може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки. У цю зону входить місто Херсон, що має політичне та символічне значення для Росії.
Ситуація в регіонах станом на 8 годину ранку:
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Вінничина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Чернігівщина
Вночі зафіксовано 3 обстріли населених пунктів у Новгород-Сіверськоому та Чернігівському районах (кулемети, реактивні системи залпового вогню). Без жертв. Інформація про руйнування уточнюється.
📍Запорізька
Ввечері 19 липня ворог обстріляв з "градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією є загиблі. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки. Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС. Інші деталі та наслідки наразі уточнюються.
📍Одещина
Вночі ворог наніс ракетний удар із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.
📍Сумщина
Зранку – мінометний обстріл Шалигинської громади. Обстріл наразі продовжується.
Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів.
Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. На щастя, без втрат.
📍Дніпропетровщина
Вночі ворог обстріляв з "Градів" Нікополь. Двоє загиблих, дев’ятеро поранених. Шестеро з поранених знаходяться у лікарні, серед них четверо – діти. У місті вщент зруйновано 3 приватних житлових будинки, більше 10 – пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.
📍Харківщина
Вночі в смт. Золочів через обстріли сталася пожежа на території домогосподарства.
Також вночі окупанти знову вдарили по Чугуєву, снаряд впав на території школи біля адмінбудівлі, пошкоджено будівлю школи, потерпілих немає.
Протягом доби по області росіяни із артилерії обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони, були пожежі в житлових будинках, господарчих срорудах, на відкритих територіях.
Поранених від обстрілів за добу в області: двоє в Харківському районі, одна – в Чугуївському. У м.Балаклія одна лбдина загинула.
📍Луганщина
На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.
Влада РФ та окупаційна адміністрація так званої "ЛНР" намагаються створити іллюзії широкої громадської підтримки загарбницьких дій Росії та насаджувати свої ідеології. З цією метою в Луганську на базі гуманітарного центру всеросійської політичної партії "Єдина Росія" відкрито "Центр підтримки громадянських ініціатив".
Окупаційною адміністрацією нещодавно захопленого м. Сєвєродонецька розповсюджуються містом рукописні оголошення про про запис дітей до шкіл та садочків, а також про запрошення на роботу вчителів, вихователів та помічників вихователів.
📍Донеччина
Ворог обстрілював Курахове, Торецьк, Авдіївку, Краматорськ, Соледар, Слов’янськ, Бахмут, Гірник, Залізне, Костянтинівка та с. Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка, смт. Південне.
Пошкоджено 56 об’єктів, серед яких 20 приватних будинків, 16 – багатоквартирних.
Протягом ночі й ранку — ракетні удари по Костянтинівці й Торецьку; артилерійський обстріл Авдіївки, пошкоджено школу, колонію, низку інфраструктурних та примислових об'єктів. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
За добу по області – 5 загиблих та 16 поранених.
📍Миколаївщина
Ввечері 19 липня – обстріли території села Лимани Галицинівської громади, внаслідок яких відбулось загоряння житлових та дачних будинків.
Вночі неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Попередньо вибухи пролунали біля сільських населених пунктів. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, вночі під обстріли потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в смт Березнегуватому, а також в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
📍Херсонщина
У Херсоні та у передмістях було чутно прильоти ракет. На території області тривають пожежі, спричинені бойовими діями. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах. Стабільно тяжко жителям Нововоронцовської, Високопільської, Великоолександрівської, Калинівської, Станіславської громад.
У Херсоні побільшало поліцейських авто. Самі окупанти заявили, що посилюють поліцейсько-адміністративний режим.
Надходять повідомлення про викрадення людей.
Втрати росіян станом на 20 липня:
- особового складу – близько 38 750 (+200) осіб,
- танків ‒ 1 700 (+9) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13),
- артилерійських систем – 856 (+5),
- реактивних систем залпового вогню – 250 (+2),
- засобів протиповітряної оборони – 113 (+0),
- літаків – 221 (+1),
- гелікоптерів – 188 (+0),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
- крилатих ракет – 167 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8),
- спеціальної техніки – 70 (+0).
Інститут дослідження війни:
Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб стримувати український контрнаступ в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Водночас, попередні натяки Росії на готовність Москви застосувати ядерну зброю виявилися порожніми.
Україна та західні партнери мають все вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх.
Новини з найгарячіших точок фронту – Луганщини.
Українські захисники зупинили наступ російських окупантів поблизу Білогорівки Луганської області. Ворог поніс значні втрати.
Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступав до цього міста.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.
На Харківському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.
На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.
На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб створити умови для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіти територією Вуглегірської ТЕС.
Обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.
Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Ворог завдав авіаудару біля Авдіївки.
Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку Росія підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.
В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет "Калібр". Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.
Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.