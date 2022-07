Убийство украинских пленных. 156-й день большой войны. Онлайн-хроника

Посли країн "Групи семи" в Україні приїхали до Одеси

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", – написала посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon



