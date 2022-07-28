155 день великої війни. Онлайн-хроніка

21:04

"Подзвоніть моїй дружині, запитайте, як вона після обстрілу – на початку місяця її забрали в лікарню на Сіверськ, а далі я не знаю, що з нею"

Такий діалог сьогодні відбувся між журналістами УП та місцевим жителем села Серебрянка, що знаходиться прямо біля Сіверського Дінця, за яким стоять росіяни.

Уже кілька місяців Серебрянка перебуває під регулярним артобстрілом. У селі немає зв'язку та комунікацій.

Місцеві передають родичам слова "я живий" через одного єдиного волонтера, що розвозить їм хліб від місцевої ВЦА.

Кожна друга хата в селі – розбита, дороги вкриті свіжими вирвами. У Серебрянці лишається понад 50 жителів. Виїжджати відмовляються.

Двоє жінок попросили журналістів УП передати їхній сестрі в Росії, що вони живі.

Фото: Дмитро Ларін