Первое судно с зерном вышло из Одессы. 159-й день войны. Онлайн-хроника

Німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже прибули в Україну 💪

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

🇺🇦🤝🇩🇪#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf