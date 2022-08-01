Первое судно с зерном вышло из Одессы. 159-й день войны. Онлайн-хроника

18:56

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог із ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині.

Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагались викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мали, відійшли.

На Слов’янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.

Неподалік Мазанівки Сили оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.

На Краматорському напрямку, у зв’язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу, Росія активних наступальних дій не вела.

Обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Завдала авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вела повітряну розвідку БпЛА.

На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку росіяни здійснювали обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаційного удару біля Нью-Йорка. Вели штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не мають, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське.

Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля загарбників зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів.

Здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вели повітряну розвідку БпЛА.

Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро.