Первое судно с зерном вышло из Одессы. 159-й день войны. Онлайн-хроника
159-ий день Україна захищає свою територію та людей від повномасштабного наступу Росії.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Окупанти наступають на Донеччині, українська армія готується до наступу на Херсонщині.
"Українська правда" щодня фіксує найголовніші події на фронті в режимі онлайн.
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Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
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Сьогодні почалось виконання Ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси.
Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі.
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У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт.
Тож, подивимось – як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства.
Для нашої держави це теж має значну користь – і питання не лише у мільярдах доларів валютної виручки. У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної Ініціативи.
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Ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині, продовжується боротьба за південь нашої держави...
Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, – і це відчувається.
❗️Росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове на Херсонщині. Двоє людей загинуло.
Дипломатія по-російські.
У Вашингтоні біля посольства РФ двоє маленьких дівчат залишили соняхи. Через деякий час біля квітів загальмувала автівка російських дипломатів. З машини вийшов чоловік і розтоптав квіти.
Напередодні українці з діаспори також висадили соняхи навпроти посольства Росії. Але невідомі вирвали квіти з корінням.
Стали відомі подробиці нового пакету військової допомоги від США Україні:
- вартість становить 550 мільйонів доларів,
- в пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів.
Нову порцію військової допомоги обговорювали представників України і США під час телефонної розмови 1 серпня.
Генпрокурор Андрій Костін каже, що українських полонених в колонії окупованої Оленівки могли було вбито за допомогою термобаричної зброї:
"Наразі ми залучили наших міжнародних експертів. Є багато міжнародних експертів, які співпрацюють з Офісом генпрокурора.
Хочу повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів. Тобто це, безперечно, не ракетний обстріл – у цьому вони впевнені.
Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора".
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець про вбивство українських полонених в Оленівці:
"Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ.
По ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Я зробив це в перший день зразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити".
Міністерство інфраструктури розглядає можливість підключити до "зернового коридору" порт Миколаєва. Але все залежить від ситуації з безпекою в регіоні.
За словами міністра Олександра Кубракова, зараз до вивезення зерна готові два порти - в Одесі та Чорноморську. Протягом тижня роботу відновить і Південний порт.
Британський співак Стінг під час концерту у Варшаві висловився щодо війни в Україні:
"Демократія під загрозою. Під загрозою у кожній країні в світі. Величезна небезпека нависла над нами. Так, демократія хаотична. Демократія розчаровує. Демократія часто буває занадто бюрократичною, вона потребує постійної уваги…
Але вона все одно варта того, щоб за неї боротися. Бо альтернатива демократії – це нічний кошмар, в’язниця й поневолення розуму. Альтернатива демократії – це насильство, ув'язнення і мовчання. Ця альтернатива називається тиранією.
Будь-яка тиранія базується на брехні. Чим дужча тиранія, тим більша брехня. Тиран бреше своєму народу, бреше світові і бреше собі. Незгода з тиранією загрожує поневоленням, тортурами та смертю. Але все ж ми повинні ризикувати. Ми повинні ризикнути і відстояти право говорити правду. Наша свідомість не буде поневолена. Ми повинні відстояти право бути собою".
11-тисячний Соледар – одне з міст на Донеччині, на яке прийшовся активний наступ росіян у липні 2022 року.
Здебільшого жителі Соледара неохоче погоджуються розмовляти з журналістами, киваючи на доволі дивне припущення, буцімто саме візити представників преси тягнуть за собою "прильоти".
Втім, як і в кожному прифронтовому або фронтовому місті, знаходяться люди, які не хочуть покидати рідний дім і чекають на святкування перемоги ЗСУ в цій війні.
Як живе Соледар, на який наступають росіяни – у відео УП.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог із ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині.
Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби.
На Харківському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагались викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мали, відійшли.
На Слов’янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.
Неподалік Мазанівки Сили оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.
На Краматорському напрямку, у зв’язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу, Росія активних наступальних дій не вела.
Обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Завдала авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вела повітряну розвідку БпЛА.
На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.
В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.
Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку росіяни здійснювали обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаційного удару біля Нью-Йорка. Вели штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не мають, бойові дії тривають.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське.
Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля загарбників зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів.
Здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вели повітряну розвідку БпЛА.
Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро.
📍Криворізький район Дніпропетровщини. Агресор обстріляв залізничну інфраструктуру.
У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено.
Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило.
Після розмови з американськими партнерами Єрмак написав, що "РФ чекають великі сюрпризи, від яких буде важко оговтатись".
Разом з міністром закордонних справ України @DmytroKuleba та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним провели телефонну розмову з @SecBlinken, @JakeSullivan46 і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. pic.twitter.com/ze4AFuEh67— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2022
Нове перехоплення СБУ свідчить: українські воїни "кладуть" ворога "цілими батальйонами" і загарбники здатні наступати лише ціною шалених втрат.
📍Дніпропетровщина. Через нічний артобстріл ворога постраждали вагітна жінка, яка перебуває у лікарні в тяжкому стані, а також пенсіонерка.
Міністерство цифрової трансформації звернулося до компанії Meta через блокування українського воєнного контенту в соцмережах.
Мінцифри закликає компанію Meta:
- відкрити для користувачів з України правила модерації українського контенту,
- поділитися списком заборонених слів, які алгоритми соцмереж розцінюють як неприйнятні.
Президенти України та Франції обговорили перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою. Зеленський наголосив, що Україна воює проти справжньої держави-терориста і "сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього".
Макрон і Зеленський також обговорили питання постачання нового сучасного озброєння і вже надану оборонну допомогу.
У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години.— Офіс Президента (@APUkraine) August 1, 2022
Подробиці: https://t.co/xa6Bo4jljZ pic.twitter.com/PglHaZ1s3V
Пише російська "Медуза":
В адміністрації президента РФ підготували методички для провладних ЗМІ та політиків. Кремль рекомендує проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою.
Робота ССО "Азов" на Запорізькому напрямку.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 1, 2022
Відео - Андрій Білецький. pic.twitter.com/8egQyQzFSE
Російський політик Анатолій Чубайс, за даними ЗМІ, перебуває у реанімації в Європі. У нього рідкісне захворювання імунної системи.
Європейське розвідувальне агентство розслідує цю справу, але поки що не оприлюднило її результати. Деякі ЗМІ та активісти опозиції припустили, що Чубайса могли отруїти.
Він відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років, один із небагатьох економічних реформаторів 1990-х років, які залишилися в уряді Путіна і підтримували тісні зв’язки із західними чиновниками. За Путіна Чубайс обіймав керівні посади у великих державних компаніях. Після початку війни Чубайс звільнився.
Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022
Після зухвалого вбивства українських полонених в Оленівці окупанти поширили відео з командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Волинським (позивний "Волина").
На записі росіяни змусили захисника коментувати трагедію. Він натякнув, що загарбники вбили українських бійців, щоб вплинути на психіку та моральний стан полонених:
"Дуже страшна трагедія сталася. З нашого барака було видно жовте світло, розрив. Ми чули крики. Ситуація жахлива, знайти слова, щоб описати її, – дуже важко.
Я думаю, ця ситуація вплине і на психіку людей, які перебувають у полоні, і на людей, які можуть потрапити в полон. Буде страх і в учасників подій, і у рідних, і у близьких. Зараз наші рідні та близькі дуже переживають через те що трапилося. Досі достеменно не відомо, хто загинув.
Усі в шоці. Пояснень ніхто не знаходить, усі в траурі. У бараку тиша. Трапилася велика біда. Люди пройшли через пекло. Грубо кажучи всі чекають вдома довгоочікуваної свободи і на фінішній прямій відбувається така трагедія".
Як українські захисники російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" знищили. Працюєвали аеророзвідка Національної гвардії спільно з артилеристами Збройних сил України ⬇️
1 серпня перше судно вийшло з Одеського порту вийшло із 26 тис. тонн української кукурудзи на борту.
"Ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Разом з тим вже отримуємо нові заявки на вхід суден", – заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже прибули в Україну 💪
Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022
Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.
Our artillerymen salute our German partners!
🇺🇦🤝🇩🇪#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf
В.о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій: на Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області.
Опитування КМІС: більшість українців підтримують візовий режим із Росією, проте частина респондентів все ще хоче відкритих кордонів.
Після початку повномасштабного вторгнення здавалося, що російські еліти отримають нищівний удар. Удар у вигляді санкцій, арештів яхт та маєтків у Європі вони таки отримали, але за майже пів року війни кремлівські олігархи призвичаїлися до нової реальності. Вони знайшли на чому і як літати, де витрачати гроші та як відпочивати.
"Українська правда" зібрала інформацію про російських олігархів.
"ВІПи Путіна". Як живуть російські еліти на шостому місяці війни
Нові правила перезень у Києві від 1 серпня: наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиметься.
Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не їздитиме наземними ділянками.
Британія готується "ближчим часом" передати Україні військовий корабель, і українські військові вже проходять навчання на судні такого класу.
"Земля, порох і кров".
Деталі війни від 72-ї ОМБР бригади Чорних запорожців.
Вночі росіяни завдали масованого удару по Миколаєву, пошкодивши травмпункт однієї з лікарень та приватні будинки.
Обстріли Дніпропетровщини
СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з РФ, причетних до організації псевдореферендуму на півдні України.
За даними Служби безпеки, проплачені Росією "активісти" планують одночасно організувати понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій". Склад "виборчкомів" мали затвердити до 1 серпня.
⚡Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту
⚡З 1 серпня в Євросоюзі набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії
Втрати росіян на війні в Україні з 24 лютого
Росіяни знову обстріляли Харків – попередньо, є двоє постраждалих.
Що відбувається на фронті на ранок 159 дня війни:
📢 на Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах є додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби ЗС Білорусі.
📢 на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області.
📢 на Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаудару біля Мосьпанового.
📢 на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.
📢 на Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.
📢 на Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Завдав авіаудару неподалік Кодеми. Намагався здійснити розвідку наших позицій в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурм у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.
📢 на Авдіївському напрямку окупанти стріляли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Ворог завдав авіаударів біля Веселого. Вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов.
📢 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках стріляє із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.
📢 на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва та ще понад 25 населених пунктів. Завдав авіаудару неподалік Ольгиного. Продовжує розвідку з БпЛА.
Ворог активно залучає авіацію для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині Чорного моря. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Є загроза ракетних ударів.
Американський Інститут дослідження війни (ISW): росіяни, імовірно, створюють умови для проведення наступу на захід у напрямку Харківської області чи у бік Харкова.