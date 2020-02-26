Є такий старий анекдот. Змагання з легкої атлетики. Американський і радянський спортсмени біжать стометрівку. Перемагає американець. Наступного дня газета "Советский спорт" пише: "У змаганнях з бігу радянський спортсмен прийшов одним із перших. Американський атлет був передостаннім".

Реакція наших опонентів на свіже соціологічне опитування дуже нагадує цей анекдот. Начебто жодного слова неправди – але й до дійсності ніякого відношення.

Викривлені ракурси, зміщені акценти – наше все. Якщо правильно "підсвітити" потрібні тези, то й брехати не треба.

Отже, дані лютневого опитування такі. Якби вибори відбувалися зараз, Володимир Зеленський набрав би 40% голосів. Партія "Слуга народу" – 36%. Реальні результати 2019 року склали відповідно 73% і 43%, на чому й ґрунтуються заяви наших опонентів про "стрімке падіння".

Друзі, це "падіння" насправді має іншу назву – перемога! Адже в обох випадках і Володимир Зеленський, і партія "Слуга народу" перемагають усіх потенційних суперників.

Скотитися на перше місце – не такий вже й поганий результат. Про це "аналітики" чомусь забувають.

Лунають не лише оцінки, а й "експертні" прогнози: це лише початок, рубікон пройдено, далі падіння лише прискорюватиметься. Та є одне "але": жоден із опонентів президента та нашої партії не зміг забрати собі ті відсотки, які втратили ми.

Всі інші лідери та партії знаходяться приблизно на тому самому рівні підтримки, який мали за часів пікових рейтингів Зе!команди минулого року. Чому так? Тому що старі політики вже давно переконали людей в тому, що їм довіряти не варто.

Ще цікавіше читати, чому саме ми втратили відсотки довіри. Мовляв, народ бачить скандальні скріншоти смартфонів, чує про комунальні розрахунки собаками – і робить висновок про нашу "професійну непридатність".

Так, у нашій депутатській команді є певні проблеми з комунікацією – і собака стала однією з них.

Але ми, по-перше, ніколи не брехали й ніколи не покривали своїх, якщо ці свої припустилися помилки. По-друге, ми робимо висновки.

Почав працювати Інформаційний хаб партії, заплановані комунікаційні тренінги для депутатів. Ми розповімо вам, чим дійсно займаємося, і обов'язково почуємо вашу реакцію.

Ще одним "вбивцею" рейтингів називають уряд. Але й тут ми не брешемо.

Так, ми маємо приводи для невдоволення Кабміном – і ми про це відкрито говоримо. Наприклад, можу нагадати позицію комітету з економічної політики під час обговорення проміжного звіту уряду.

Але й про правильні кроки уряду ми не мовчимо і мовчати не будемо – він дійсно в поточних умовах зробив багато з того, на що не наважувалися уряди "міцних господарників", "патріотичних коаліцій" та "камікадзе".

Також наші критики часто перефразовують передвиборчий слоган Зе!команди: весна йде – посадок немає.

Звісно, абсолютна більшість виборців хоче побачити за ґратами сотні експосадовців, які крали кошти платників податків. Але ми не можемо просто посадити їх "по бєспрєдєлу". Ми добре пам'ятаємо, що саме так вчиняв із політичними опонентами Віктор Янукович. І також пам'ятаємо, чим закінчилася його каденція у владі.

Ми підемо складним, довгим, але правовим шляхом. Доведемо провину кожного у суді. Проведемо реальну реформу прокуратури – ключової ланки правоохоронної системи.

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До того ж, кожному експосадовцеві, який обкрадав Україну, не заборонено найняти найкращих адвокатів, а інколи й дуже популярні медіа, щоб захищати себе від справедливого покарання. Це, зрозуміло, дещо затягує процес та потребує філігранної роботи слідчих та прокуратури.

І головне. Казати про програш можна лише стосовно тих, хто брав участь у змаганнях. Ми ж не змагаємося за рейтинги. Нашою метою є зміни в країні, а не "рахунок на табло". Причому ці зміни ми не обіцяли здійснити наступного дня після виборів. Навіть за рік неможливо виправити усі помилки, яких припустилась українська влада аж за 28 років.

Ми робимо все, що можливо, та намагаємось не втрачати часу. Саме для цього був потрібен турборежим. Але зараз старі політики нам заважають – і тисячі правок до земельного закону є яскравим тому свідченням.

Я розумію, що навіть за умови успішної роботи ані президент, ані "Слуга народу" не матимуть 100% рейтингів. Більше того, я дуже не хочу цього. Підтримку такого рівня мають вожді та партії, м'яко кажучи, не дуже демократичних країн.

Ми ж хочемо чути різні думки – навіть ті, які нам не подобаються. Але хай це будуть ваші власні думки, а не чужі маніпуляції.

Євгенія Кравчук,для УП

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