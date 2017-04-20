Хроника 20 апреля. Ползучая русификация Украины и визитка Яроша

Найцікавіше: 2011. Експерти застерігають від повзучої русифікації 2012. Із Сашею-стоматологом не до жартів 2014. #Візитка Яроша

2001, п'ятниця

Політикум готується до відставки уряду Ющенка. Найбільша фракція більшості "Трудова Україна" запевнила, що непохитна у рішенні проголосувати за відставку. А президент Леонід Кучма пообіцяв не тиснути на жодну зі сторін і закликав протиборчі сили до діалогу.

2002, субота

ЦИТАТА ДНЯ: "Та людина, яка працює заради того, щоб якнайдовше утриматися на посаді, – раб без внутрішньої і зовнішньої свободи. Я ніколи не хотів би бути в такому стані, і не буду". Прем'єр Анатолій Кінах.

2004, вівторок

– Верховна Рада ратифікувала договори про державний кордон з Росією і про співробітництво у використанні Керченської протоки і Азовського моря. В опозиції назвали це "здачею Керченської протоки".

– Парламент підтримав проект угоди про Єдиний економічний простір із Росією, Білоруссю та Казахстаном. В проект внесли єдине застереження, що Україна братиме участь у формуванні і функціонуванні ЄЕП лише в рамках, які відповідають Конституції.

Угоду про формування ЄЕП підписали президенти України, Росії, Білорусії та Казахстану в 2003 році.

– У Мукачевому викрали бюлетені, на підставі яких було оголошено перемогу на мерських виборах ставленика СДПУ(о) Ернеста Нусера. За словами сторожа, це зробили вночі четверо молодиків.

2005, середа

– ЦИТАТА ДНЯ: "До 2017 року потрібно ще дожити". Міністр оборони Росії Сергій Іванов коментує суперечливі питання щодо Чорноморського флоту РФ.

– Рінат Ахметов залишив Україну. Це підтверджують в колах, близьких до олігарха.

– Новим прем'єр-міністром Криму став голова партії "Собор" Анатолій Матвієнко, який пообіцяв зробити все, "щоб Ющенко був успішним президентом". Його попередник Сергій Куніцин, оголошуючи про відставку, не зміг стримати сліз.

2006, четвер

– Леонід Черновецький тепер не тільки мер, а й голова Київської МДА. Такий указ прийняв президент Віктор Ющенко, звільнивши з цієї посади Олександра Омельченка.

– Кабмін оголосив швейцарську компанію Vanco International Ltd. переможцем конкурсу на розробку прикерченської ділянки шельфу Чорного моря. Серед претендентів були "РосУкрЕнерго", "Shell", "Exon Mobil" та "Чорноморнафтогаз".

2007, п'ятниця

– Політики обговорюють можливості виходу з політичної кризи. Ющенко готовий призупинити указ про розпуск парламенту, якщо буде сформований "пакет політичних компромісів", серед яких імперативний мандат та узаконення Універсалу національної єдності. Але поки сторони не домовилися, Кабмін про всяк випадок доручив посилити охорону арсеналів і складів боєприпасів.

Водночас спікер Олександр Мороз наголошує, що коли криза завершиться, переможці не повинні мститися.

У БЮТ з'явився "дезертир": нардеп Володимир Олійник відкликав свою заяву про складання депутатських повноважень. Раніше такі заяви написали всі члени фракції.

2009, понеділок

Лідер регіоналів Віктор Янукович допускає створення широкої коаліції в парламенті, але за певних жорстких умов. Назвати ці умови Янукович не готовий.

2010, вівторок

– ЦИТАТА ДНЯ: "Як президент я завжди буду відстоювати свободу преси, буду захищати журналістів і робити все, щоб влада була прозорою, а її дії – відкритими для преси і для суспільства". Президент Віктор Янукович.

– Росія хоче отримати понад 50% авіаційної галузі України в обмін на знижки на газ. Про це йдеться у проекті угоди між урядами Росії та України, який підготувала російська сторона, про співпрацю в сфері авіабудування.

– Єдиний з Росією урок пам'яті планують провести в українських та російських школах у квітні-травні. Урок присвячений 65-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про це домовилися міністри освіти України і РФ Дмитро Табачник і Андрій Фурсенко.

– Уряд хоче отримати від МВФ позику на $12 мільярдів, розповів віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Україна вже підготувала проект співпраці з Фондом і презентує його європейцям найближчим часом.

2011, середа

– Екс-нардеп від БЮТ Віктор Лозинський засуджений на 15 років ув'язнення. Такий вирок оголосив Дніпровський районний суд Києва.

Лозинського визнали винним у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

– Новим секретарем Київради стала депутат від "Громадського активу Києва", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Галина Герега.

– Повзуча русифікація України – це найбільший негатив у результаті двосторонніх відносин України з Росією, заявили експерти, що були опитані фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Також вони підкреслили нерівноправність цих відносин та односторонні непропорційні поступки з українського боку.

– Президент звільнив главу Заставнівської РДА на Буковині Михайла Бойчука, якого підозрюють у побитті рибалок. Обласний прокурор затримав усіх осіб, які брали участь у катуванні, окрім самого Бойчука (прокурор пояснив це етичними міркуваннями, бо Бойчук – інвалід).

16 квітня Бойчук, його родичі та охоронці (дехто з них був озброєний) жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на платному ставку.

2012, п'ятниця

– Новим міністром екології та природних ресурсів став керівник Держслужби геології та надр Едуард Ставицький. Саме при ньому Межигір'я було відчужене з державної власності. Попереднього міністра екології Миколу Злочевського Янукович призначив заступником секретаря РНБО.

– З ефіру "Студії Квартал 95" вирізали номер про старшого сина президента Януковича, який показували на концерті. Замість цього поставили номер про стосунки у подружжі. У самій студії пояснили це умовами монтажного процесу, але жодним чином не цензурою.

– Засуджена Юлія Тимошенко не буде проходити лікування за кордоном, заявив генпрокурор Віктор Пшонка. За його словами, це не передбачено законодавством. Захист Тимошенко стверджує, що німецькі лікарі не рекомендували Тимошенко лікуватися в тому закладі, де вона нині перебуває.

2014, неділя

– У Слов'янську відбулися ромські погроми. Бойовики назвали це "зачищенням міста від наркотиків".

У місті запровадили комендантську годину через нічну перестрілку на одному з блокпостів. В СБУ заявили, що диверсанти інсценували напад на блокпост, у результаті якого є вбиті та поранені. У свою чергу Росія заявила про напад бойовиків "Правого сектора", який нібито порушив "пасхальне перемир'я".

Одним із головних "доказів" стала нібито візитка керівника ПС Дмитра Яроша, знайдена в згорілому автомобілі, яка одразу ж перетворилася на мем.

Так званий "народний мер Слов'янська" звернувся до Володимира Путіна з проханням ввести в регіон війська для захисту від Нацгвардії та "Правого сектору".

2015, понеділок

– Один із судів Луганської області виправдав екс-депутата Луганської міськради Романа Ландіка – раніше він був засуджений за жорстоке побиття моделі Марії Коршунової в 2011 році. Тепер суд вирішив, що Ландік перебував у стані необхідної оборони.

– Україна припинила оплачувати Росії постачання електроенергії в зону АТО, заявив міністр енергетики Володимир Демчишин.

– На дорозі з Донецька невідомі вбили керівника вугільного підприємства "Шахтарськантрацит" Миколу Ковальова та його дружину. Підприємство знаходиться на окупованій території.

2016, середа

– Скандал щодо будівництва паркінгу під Михайлівською площею у Києві. Активісти підозрюють великий дерибан грошей (йдеться про 2,3 мільярдів гривень бюджетних коштів на паркінг) та не виключають, що землю можуть продати.

– Кабмін призначив новим головою "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна, колишнього керівника низки польських підприємств та рок-музиканта.

– У 40 мільйонів доларів оцінили збиток для індустрії від численних перевірок представники міжнародної групи IT-компаній Lucky Labs. За словами комерційного директора компанії Кирила Сигиди, за два роки IT-компанії понад 20 разів обшукувалися СБУ, податковими органами та іншими силовими структурами.

Рустем Халілов, для УП