Хроника 28 сентября. Кремль признал "своих" на Востоке, а у Добкина текст по-дебильному написан

Найцікавіше: 2007. Добкін та Кернес записують знаменитий передвиборчий ролик 2014. РФ визнала, що на сході України воюють російські добровольці 2016. Слідчі довели, що "Боїнг" збили з російського "Буку"

2001, п’ятниця

– Двох осіб, які в травні 2000 року вбили народного артиста Ігоря Білозора, засудили до 12 та 15 років позбавлення волі.

Трагедія сталася в результаті бійки у львівському кафе. Білозір із друзями співали українські пісні, що викликало невдоволення іншої групи відвідувачів.

– Віктор Ющенко заявив, що не готовий до об'єднання "Нашої України", "Форуму національного порятунку" та Соціалістичної партії в один виборчий блок.

А соціаліст Юрій Луценко вважає, що Юлія Тимошенко, яка запропонувала це об'єднання, очікувала відмови і спеціально хотіла відмежуватися від Ющенка.

2002, субота

– Президент Леонід Кучма вважає, що через протести опозиції українські підприємства стали гірше працювати. Інший мінус опозиційних акцій – вони відлякують від України потенційних інвесторів.

2004, вівторок

– У розпал передвиборчої кампанії на ТВ з’явився новий ролик, що має дискредитувати кандидата у президенти Віктора Ющенка. Інший кандидат Роман Козак обіцяє, що в разі перемоги Ющенка вони разом витіснять російську мову з України.

А у Львові хочуть відкликати нардепа Тараса Чорновола, який підтримав Віктора Януковича в інциденті з яйцем в Івано-Франківську.

2005, середа

– Екс-голова СБУ Олександр Турчинов назвав призначений Ющенком склад Кабміну свідченням того, що влада буде використовувати адмінресурс на парламентських виборах 2006 року. Цим Турчинов пояснив і відсторонення від влади Юлії Тимошенко.

У свою чергу екс-секретар РНБО Петро Порошенко звинуватив Турчинова у спробі неконституційного захоплення влади.

"Турчинов був всеорганізатором. Його ключова роль була не в публікації якоїсь там вибухової інформації. Його роль була дестабілізувати ситуацію в країні", – заявив Порошенко.

За результатами соцопитування фонду "Демократичні ініціативи" і Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг недовіри до Ющенка склав -8% (у березні 2005-го було +43%). Лідером антидовіри у вересні став Порошенко (-78%), а єдиним, хто має позитивний баланс, виявився спікер Володимир Литвин (+3%).

2006, четвер

– Уряд Віктора Януковича не збирається виконувати 8 указів президента Ющенка, які, на думку регіоналів, мав попередньо завізувати прем’єр та профільний міністр.

Також Кабмін звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити правові норми, що регулюють скріплення підписами прем'єра указів президента. А Віктор Ющенко застерігає різні гілки влади не займатися перетягуванням чужих повноважень.

2007, п’ятниця

– В інтернет потрапило відео, де мер Харкова Михайло Добкін намагається записати передвиборчий ролик, а Геннадій Кернес йому асистує.

Ролик увійшов до десятки найпопулярніших відео дня у Youtube через вислови Добкіна і Кернеса, які перетворилися на меми.

Це, зокрема, "у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" і "текст как-то по-дебильному написан".

– УП пише про американських політтехнологів на службі в Ріната Ахметова та Віктора Януковича.

Так, Пол Манафорт фактично виконує роль агента впливу Ахметова на штаб Партії регіонів та самого Віктора Януковича. А в "Нашій Україні" УП звернула увагу на Джеремі Роснера, який керує в Секретаріаті групою американських політтехнологів.

– Напередодні позачергових виборів у парламент президент Віктор Ющенко і лідер Партії регіонів Віктор Янукович домовилися не допустити громадянського протистояння.

А лідер БЮТ Юлія Тимошенко запевнила, що коаліцію з демсилами буде підписано, але тільки після оголошення результатів. Сама Тимошенко у передвиборчому турі вже подолала 40 тисяч кілометрів.

2009, понеділок

– Нардеп Геннадій Москаль заявив, що в заступника голови СБУ Андрія Кислинського підроблений диплом про вищу освіту. Кислинський відповів, що не проти перевірки свого диплому Генпрокуратурою, а Москалю пообіцяв, що йому не вдасться "перетворити Україну на свій феодальний маєток".

Проте це лише початок дипломного скандалу. Врешті-решт він коштуватиме Кислинському посади.

2010, вівторок

– Кабмін вирішив продати весь державний пакет акцій "Укртелекому", повідомив віце-прем'єр Сергій Тігіпко.

Раніше йшлося про те, що відбудеться пільговий продаж, а левова частка акцій залишиться в держави. Підготовку до продажу "Укртелекому" уряд почав ще в кінці 90-х.

– Екс-президент Леонід Кучма нагадав, що він є прихильником парламентсько-президентської моделі правління.

"А те, що комусь не вистачає повноважень, вибачте, я боюся чого… а раптом коли-небудь президентом при необмежених повноваженнях прийде людина просто неадекватна? Ми вже мали такий практичний приклад. Що тоді буде?" – спитав Кучма.

За часи свого президентства Кучма називав Верховну Раду центром дестабілізації в державі, а ідею парламентською республіки – абсолютним абсурдом.

2011, середа

– Єврокомісія висловила стурбованість через пропозицію прокуратури засудити екс-прем’єра Юлію Тимошенко на сім років.

Державне обвинувачення також просить заборонити їй обіймати державні посади протягом трьох років та задовольнити позов "Нафтогазу" про відшкодування в розмірі 1,5 мільярда гривень.

2012, п’ятниця

– УП оприлюднила ексклюзивні фотографії з легендарної "Хонки" – чотириповерхового маєтку президента Віктора Януковича в Межигір’ї. "Янукович навіть у найстрашніших фантазіях не допускає, що з "нажитим непосильною працею" доведеться колись розпрощатися. Хоча насправді це залежить тільки від нас", – резюмує журналіст у матеріалі.

– Нардеп Геннадій Москаль пропонує надати англійській мові статус регіональної в Україні. Такий законопроект він зареєстрував у ВРУ.

"Англомовних громадян, згідно з найскромнішими підрахунками, проживає набагато більше 10 відсотків у кожному великому українському місті", – йдеться у пояснювальній записці.

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко влаштувала лежачий протест у харківській лікарні "Укрзалізниці".

Через недопуск до неї лідерів Об'єднаної опозиції вона лягла на підлогу перед входом у свою палату. Тимошенко припинила протест лише тоді, коли допуск було дозволено.

2013, субота

– Майже кожен другий викладач українського вишу заробляє менше 3 тисяч гривень, пише ZN.UA. Причому середня заробітна плата в країні складає 3143 гривні.

– Нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко порівняла президента Віктора Януковича з царем Петром І, який "рубав вікно в Європу".

2014, неділя

– Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не заперечувала, що на сході України воюють російські добровольці.

За його словами, у Кремлі знають самопроголошених лідерів ОРДЛО, і ті прислуховуються до представників РФ, "але не завжди".

– У Харкові відбувся Марш миру, учасники якого на площі Свободи почали валити пам'ятник Леніну. Тоді губернатор області Ігор Балута підписав розпорядження про офіційний демонтаж пам'ятника. Уночі Леніна повалили.

– Українські військові та бойовики обмінялись полоненими. В обмін на 30 військових українська сторона видала 60 бойовиків.

За словами президента Петра Порошенка, з початку режиму припинення вогню з полону звільнили понад тисячу українців.

2015, понеділок

– Міністерство транспорту Росії повідомило про заборону авіакомпаніям України на використання повітряного простору РФ з 25 жовтня. А "Аерофлот" призупинив продаж квитків на рейси до України.

Це стало відповіддю на те, що Кабмін заборонив російським авіакомпаніям польоти до України.

– Наглядова рада "Укрнафти" підписала трудовий контракт з головою правління Марком Роллінзом. Той заявив, що компанія може виплатити дивіденди державі вже до кінця року й анонсував зміну складу правління.

– Активісти Громадянської блокади Криму перекрили залізницю в районі села Червоний Чабан Херсонської області. Ця дорога веде до заводу "Кримський титан" Дмитра Фірташа.

2016, середа

– Міжнародна слідча група із розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" у 2014 році підтвердила, що рейс MH17 було збито ракетою з ПЗРК "Бук" з поля у Первомайському, а саму систему було привезено з території Російської Федерації.

У причетності до збиття літака підозрюють сотню осіб.

Група відмовилася поки робити висновки про участь у цьому Росії як країни. Але це зробила євродепутат Ребекка Хармс, яка зауважила, що приватних "Буків" не існує, тому Росія відповідальна за катастрофу.

"Боїнг-777", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року у Донецькій області. Загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу – громадяни 10 держав.

– Тестом для України назвала заступник верховного комісара з прав людини Кейт Гілмор розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

А глава МВС України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці не даватимуть жодних коментарів щодо розслідування справи, поки не вважатимуть за потрібне.

– У Росії затримали екс-начальника київської ДАІ Миколу Макаренка, який з 2015 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції. У квітні 2017 року Макаренка видадуть Україні.

– За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна займає перше місце у світі за кількістю смертей від забруднення повітря. Йдеться про 120 померлих на 100 тисяч населення.

Рустем Халілов, для УП