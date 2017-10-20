Хроника 20 октября. ВР берется за неприкосновенность, а Путин хочет разделить Украину с Польшей

Найцікавіше: 2003. У Києві готуються набирати добровольців на Тузлу 2009. Депутати голосують за скасування недоторканності 2011. Українці знову вкладають гроші в МММ 2014. Путін пропонує Польщі ввести в Україну війська та забрати Львів

2001, субота

– Народний Рух України, Український Народний Рух та партія "Реформи і Порядок" – кожна з них готова увійти в блок "Наша Україна". Але кожна хоче квоту 25%. Таким чином Віктору Ющенку, який і виступив з ідеєю створення блоку, хочуть залишити в ньому лише чверть місць.

2002, неділя

– Російського підприємця Костянтина Григоришина, проти якого порушили кримінальну справу за незаконне збереження зброї, звільнили з СІЗО. Він перебував там з 12 жовтня. Адвокат росіянина Генріх Падва заявив, що арешт його клієнта пов’язаний з економічним, а не з політичним протистоянням.

А президент Леонід Кучма звільнив першого заступника держсекретаря МВС Миколу Джигу, якого вважають відповідальним за операцію із затримання Григоришина.

2003, понеділок

– Конфлікт на Тузлі. 400 метрів залишилося до українського кордону від дамби, яку будує Росія у Керченській протоці.

МЗС виступило з нотою, у якій попередило РФ про відповідальність за негативні наслідки потенційного конфлікту. У Росії здивовані такою реакцією української сторони – мовляв, дамбу будують виключно з міркувань захисту навколишнього середовища.

Президент Леонід Кучма та прем’єр Віктор Янукович вирішили в цей момент залишити країну – Янукович відбув з закордонним візитом на три дні, а Кучма – аж на 11.

Тим часом у Києві почали збір підписів добровольців, які готові в разі загострення ситуації захищати Тузлу від росіян.

2004, середа

– Кандидат у президенти Віктор Янукович пообіцяв до 9 травня 2005 року забезпечити автомобілями всіх ветеранів та інвалідів Другої світової війни та учасників бойових дій. Нардеп Петро Порошенко підрахував, що для виконання цієї обіцянки знадобиться 15 мільярдів гривень.

– У Львові дві тисячі студентів взяли в облогу управління МВС у місті. Вони вимагають припинити репресії проти компанії "Пора", членам якої закидають створення терористичної організації.

2005, четвер

– Верховна Рада зобов’язала Фонд держмайна зупинити конкурс з продажу "Криворіжсталі". І хоча ця постанова парламенту не матиме юридичних наслідків, експерти вважають її додатковим аргументом для майбутніх судових позовів з боку попередніх власників – Ріната Ахметова та Віктора Пінчука.

В уряді в черговий раз наголосили: конкурс усе ж таки відбудеться.

2006, п’ятниця

– Референдум щодо вступу України до НАТО, продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму і п'ятирічне співробітництво з компанією RosUkrEnergo – як пише "Комерсант-Україна", саме такі вимоги висуває Україні Кремль в обмін на збереження ціни на газ на рівні $130 на тисячу кубометрів.

2008, понеділок

– Політичним шулерством вважають у секретаріаті президента ідею прем’єра Юлії Тимошенко сформувати антикризову коаліцію на базі всіх парламентських фракцій.

Таку пропозицію вона озвучила напередодні у телезверненні. Проте Тимошенко так і не відповіла, чи готова поступитися власною посадою в разі створення такої коаліції.

– Президент Віктор Ющенко зупинив дію свого указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та переніс вибори на 14 грудня. За цей час парламент має ухвалити пакет антикризових законів.

2009, вівторок

– 390 народних обранців проголосували в першому читанні за скасування недоторканності депутатів та президента.

У Партії регіонів, яка дала найбільше голосів за цей законопроект, сподіваються остаточно ухвалити його у лютому 2010 року. Проте президент Ющенко вважає, що депутати свідомо затягують це питання.

– Верховна Рада заслухала звіт генпрокурора та глави МВС про розбещення дітей в "Артеку". Міністр Юрій Луценко заявив про шантаж депутата БЮТ та вимагання від нього $2 мільйонів з боку адвоката потерпілої.

Парламент утворив комісію з питань розслідування обставин, пов'язаних зі звинуваченнями в розбещені неповнолітніх.

2010, середа

– На 42 позиції впала Україна у щорічному рейтингу свободи слова, складеному "Репортерами без кордонів". Вона посіла 131 місце – між Іраком та Ізраїльськими територіями. Про згортання демократії в Україні йдеться і в проекті резолюції Європарламенту.

– В армії зростає дідівщина, розповів військовий прокурор Центрального регіону Микола Голомша. У Міноборони пов’язують це з тим, що командирів перестали карати, якщо вони самі виявили факти нестатутних відносин – от вони й стали частіше їх помічати.

– Дарницький райсуд Києва поставив крапку у справі щодо смертельної ДТП, у яку в квітні потрапив один з автомобілів кортежу президента Януковича. Тоді від удару машини швидкої допомоги загинув таксист. Водій "швидкої" отримав 5 років позбавлення волі, але був звільнений від основного покарання з іспитовим терміном 3 роки.

2011, четвер

– МММ повертається. Міліція попереджає про нову фінансову піраміду Сергія Мавроді "МММ-2011". У МВС звертають увагу, що учасники ризикують втратити гроші і не зможуть довести свою участь у піраміді.

– Україна та ЄС узгодили основні параметри торговельної частини Угоди про асоціацію.

"Це дає можливість завершити технічно переговори про Угоду про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі до кінця року", – сказав комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт.

–У Донецьку вийшла книга про Віктора Януковича із назвою "Жизнь под знаком факториала".

"Виктор Федорович Янукович из тех пассионарных талантливых личностей, чей жизненный опыт и созидательные свершения накапливались не сложением лет, а умножались по закону факториала!" – пише автор книги.

А в Черкасах вийшла книга "Рік поступу. Черкащина крокує вперед". На 180 її сторінках можна знайти 504 фотокартки глави обласної адміністрації Сергія Тулуба.

2013, неділя

– Україна може розраховувати на Угорщину в питанні підписання асоціації з ЄС лише за двох умов, заявила депутат Європарламенту Бейла Ковач.

Перша – виконання закону про засади мовної політики (де-факто йдеться про визнання угорської мови регіональною в окремих регіонах Закарпаття).

Друга – створення у Закарпатті Притисянського округу з включенням туди населених пунктів, де переважає угорськомовне населення.

2014, понеділок

– Оприлюднено проміжний звіт тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Винними в трагедії комісія вважає екс-міністра оборони Валерія Гелетея і начальника генштабу Віктора Муженка.

А в основі причин Іловайської трагедії, за висновками комісії, лежать фундаментальні проблеми в організації оборони країни.

– Парламент не дав дозволу учасникам АТО проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Відповідний законопроект навіть не внесли до порядку денного.

Тим часом українські бійці зупинили атаку терористів на Щастя на Луганщині. Бойовики намагалися прорватися із Росії та планували оточити місто.

– Президент Росії Володимир Путін пропонував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску направити в Україну війська та разом розділити країну.

"Він продовжував говорити, що Україна – штучна країна, і що Львів – це польське місто, і чому б нам просто не розібратися разом", – передав цей діалог міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

2015, вівторок

– Один український військовий загинув та ще один дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Безвіз под загрозою через позицію ГПУ. МЗС вимагає провести ротацію серед призначенців Генпрокуратури у комісії, що має затвердити кандидатури на посаду антикорупційного прокурора.

За даними "Європейської правди", ЄС уже кілька разів звертався до генпрокурора Віктора Шокіна, а також до президента з проханням вплинути на генпрокурора, щоб той прибрав найодіозніших прокурорів.

2016, четвер

– У Берліні відбулася зустріч "Нормандської четвірки". У тому числі в ній брав участь помічник президента РФ Владислав Сурков, який перебуває під санкціями ЄС.

Головний підсумок – домовленість про створення дорожньої карти, яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод".

– Одна з суддів Київського адміністративного апеляційного суду Світлана Шелест у 2015 році отримала в подарунок квартиру в центрі Києва. Її вартість оцінюють від 20 до 50 мільйонів гривень, з’ясували "Наші гроші".

– Верховна Рада ухвалила спільну з польським Сеймом декларацію пам'яті та солідарності. У ній підкреслюється, що обидві країни зазнали трагедій через імперську політику Росії, та засуджується нинішня окупація Росією територій України.

Рустем Халілов, для УП