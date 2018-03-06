Апелляционный суд Киева отказал детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении апелляционной жалобы об отстранении мэра Одессы Геннадия Труханова от должности.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что 6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел киевского Апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу об отстранении Труханова, представленную на решение следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 27 февраля.

Так, в заявлении сказано, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского райсуда оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева не отстранил одесского мэра Геннадия Труханова от должности.

Как известно, 27 февраля суд рассматривал ходатайство прокуратуры об отстранении одесского мэра от должности на время расследования.

Прокурор САП Виталий Кравец после окончания заседания сообщил журналистам, что прокуратура обжалует решение суда.

Рассмотрение этого ходатайства суд начал еще 22 февраля, но перенес заседание на 27 февраля из-за проблем с компьютером и микрофонами.

23 октября 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро после обыска вынесли из квартиры мэра Одессы Труханова два опечатанных пакета с документами.

13 февраля 2018 года в НАБУ подтвердили объявления подозрения Труханову и троим чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 миллионов гривен убытков.

В 2016 году Одесская городской совет купил помещения бывшего завода "Краян", по версии следствия, переплатив в 2 раза.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь", хотя мэр утверждал, что сам пришел в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен, но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Позже САП подала апелляцию на решение, но 26 февраля суд подтвердил меру пресечения Труханову.

Кроме этого, 26 февраля суд арестовал имущество Труханова.