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Автомайдановцы пикетировали бывшую базу "Беркута" в Киеве

Вторник, 6 марта 2018, 21:26

Активисты "Автомайдана" пикетировали базу полиции особого назначения в Киеве, в которой раньше находилось спецподразделение "Беркут".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Активисты протестовали против действий полиции 3 марта в палаточном городке возле Верховной Рады в Киеве.

Они облили ворота базы красной краской, бросали яйца, головы кур и сожгли флаг "Беркута".

Отмечается, что акция прошла мирно. В ней приняли участие несколько десятков человек.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств – одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое – по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК – "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", – отметили в полиции.

Тогда в "Радио Свобода" заявили о применении полицией газового баллончика против их корреспондента Сергея Нужненко. Позже в полиции заверили, что отстранили сотрудника.

Позже полицейского, который напал на журналиста под Радой, отстранили от работы.

В МВД заявили, что изъятые гранаты в палаточном городке возле ВР оказались боевыми.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияБеркутакцииАвтомайдан
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