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Мать Кольченко: сына заставляют принять российское гражданство

Пятница, 1 июня 2018, 01:38

Крымчанина Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, заставляют принять российское гражданство и шантажируют родителями, которые остались в аннексированном Крыму.

Об этом рассказала его мать Лариса Кольченко проекту Крым.Реалии, пишет Радио Свобода.

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство ... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала мама Кольченко.

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его увольнение.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 18-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала  не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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Темы: политзаключенныеРосcия
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