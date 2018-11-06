Юрист: Луценко соврал, что похоронами Гандзюк занимается Народный фронт

Юрист Маси Найем заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко соврал, говоря, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается "Народный фронт".

Об этом он написал в Facebook, комментируя соответствующее заявление Луценко.

""Народный Фронт" не занимается похоронами Екатерины Гандзюк. Это ложь. Похоронами занимается горсовет Херсона", - написал Найем.

Он также добавил, что "кровавые дивиденды", в сборе которых генпрокурор обвинил активистов, друзей и неравнодушных к судьбе Гандзюк, они "начали собирать в тот день, когда ее облили кислотой".

"Тогда ни генеральный прокурор, ни президент, ни министр внутренних дел не сделали ни одного заявления. Тогда Екатерина еще была жива. Теперь она умерла. И только теперь такое оживление, и заявление об увольнении... Так у кого танцы?", - подытожил Найем.

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится 7 ноября в 14:00 в Херсоне.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Но за 3 месяца правоохранители так и не смогли раскрыть это преступление.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требовал создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Юрист антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов заявил, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

5 ноября основатели сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко в связи с убийством Гандзюк.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Рады заявил, что активисты развернули "кровавую кампанию", чтобы опорочить власть, и что в этот же день он подаст заявление об отставке.

Луценко также уверял, что "похоронами Гандзюк занимается "Народный фронт", а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды".