Адвокат: Украинские военные в "Лефортово" возможно подвергаются давлению

Защита украинских военнопленных моряков допускает, что они подвергаются давлению, поскольку к ним не пускают адвокатов.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов, координирующий работу защиты, пишет Радио Свобода.

Защита арестованных украинских военных до сих пор не смогла узнать у следственного управления ФСБ имя следователя, ведущего дело и который должен разрешить допуск адвокатов к подзащитным в московском изоляторе "Лефортово".

Ещё трое раненных украинских военных содержится в больнице изолятора "Матросская тишина". По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, "они уже могут самостоятельно передвигаться по палате".

"Я не исключаю, что на военнопленных оказывается психологическое давление следствием, для чего адвокатам чинятся препятствия для посещения своих подзащитных", – отметил Полозов.

Как сообщалось, более 50 российских адвокатов готовы защищать украинских моряков, задержанных Россией в Черном море.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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