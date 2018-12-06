Митрополит УПЦ МП призвал Путина освободить украинских моряков

Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий попросил Владимира Путина освободить захваченных украинских моряков.

Об этом говорится в его обращении к президенту РФ.

"По просьбе верующих людей Украинского Полесья, от имени духовенства Сарненско-Полесской епархии Украинской Православной Церкви и от себя лично, обращаюсь к Вам с просьбой о помощи: помогите освободить воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года в акватории Азовского моря", - написал он.

"Я не могу давать оценку политическим происшествиям, но мой христианский долг, как архиерея Православной Церкви, объединенных одним Христом двух соседних народов и государств, обязывает меня, как и моя христианская совесть, сострадать к пострадавшим морякам и их семьям, и не молчать, когда страдают люди и их близкие, учитывая, что один из моряков родом из Полесья", - добавил Анатолий.

Он напрямую обратился к Путину с просьбой освободить моряков из плена, "чтобы они смогли встретить Рождество Христово со своими любящими родными".

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

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