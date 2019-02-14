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Дело Савченко-Рубана: суд удовлетворил требование адвокатов об отводе судей

Четверг, 14 февраля 2019, 21:00

Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление адвокатов об отводе судей по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Заявление защитников ... по отводу коллегии судей в составе Дмитрия Криворученко, Светланы Майбороды и Ларисы Хоменко удовлетворить и обратиться в апелляционный суд Черниговской области ...", - огласил решение судья Криворученко.

Один из адвокатов Савченко Дмитрий Лойфман пояснил, что теперь Черниговский райсуд должен передать материалы дела в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.

"Если же такого суда на территории Черниговской области нет, апелляционный суд должен будет отправить материалы в Верховный суд, чтобы тот заново определил территориальную подсудность этого дела", - рассказал защитник.

Решение об отводе судейской коллегии приняли со второй попытки. Сначала с этим требованием выступил адвокат Савченко Анатолий Жажиев, но суд отклонил его ходатайство. Тогда защитники попросили для ознакомления документы по автоматического распределения уголовного дела, которых они не видели, и, ознакомившись с ними, заявили о нарушении процедуры и необходимость отвода суда.

По словам адвокатов, нарушение заключается в том, что при распределении дела в Черниговском райсуде не был соблюден принцип вероятности. В частности, система выбирала трех судей из трех имеющихся, которые имеют допуск к работе с документами, содержащими государственную тайну. А когда оказалось, что в день распределения третий судья находится в командировке, в состав коллегии уже в ручном режиме было включено судью без такого допуска - Светлану Меженникову.

Еще в начале судебного заседания судья Меженникова взяла самоотвод. Позже на ее место было назначено Ларису Хоменко, которая имеет допуск к государственной тайне.

Законность проведенного распределения дела поставили под сомнение все адвокаты, представлявшие интересы Савченко и Рубана.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захватагосударственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она находится в СИЗО Киева и прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
  • В июле 2018 года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
  • 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.
  • В феврале 2019 года Верховный суд отправил дело "Савченко-Рубана" в Чернигов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаРубан суд
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