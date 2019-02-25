Дело Савченко и Рубана вернули в Киев
Понедельник, 25 февраля 2019, 20:21
Дело нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Соответствующее решение принял Верховный суд.
Ранее производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу живут в этом городе, или им удобнее добираться до него.
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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко
Напомним:
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- В июле 2018 года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
- 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.
- В феврале 2019 года Верховный суд отправил дело "Савченко-Рубана" в Чернигов.
- Позже Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление адвокатов об отводе судей по делу Савченко и Рубана.