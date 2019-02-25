Дело Савченко и Рубана вернули в Киев

Дело нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение принял Верховный суд.

Ранее производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу живут в этом городе, или им удобнее добираться до него.

Читайте также: История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним: