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Новости дня: Порошенко уволил Гладковского, а ЕС продлил санкции против Януковича

Понедельник, 4 марта 2019, 20:11

Вокалист группы The Prodigy умер в возрасте 49 лет, Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО, а ЕС продлил санкции против Януковича — новости, которые были актуальны 4 марта.

О Порошенко и Гладковском

Порошенко уволил Олега Гладковского, которого журналисты обвинили в причастности к многомиллионным кражам в оборонном комплексе, с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Позже журналисты рассказали, что Олег Гладковский лично как минимум один раз получал "откат" от хищения в оборонном комплексе.

О санкциях против Януковича и его приспешников

Евросоюз обнародовал решение о продлении санкций против украинского экс-президента Януковича и 11 его соратников.

О вокалисте The Prodigy

Вокалист группы The Prodigy умер в возрасте 49 лет - музыкант совершил самоубийство.

О звезде "Района Беверли-Хиллз"

Американский актер Люк Перри, известный по роли Дилана МакКея в культовом сериале 1990-х "Район Беверли-Хиллз", умер в возрасте 52 лет, через несколько дней после того, как перенес обширный инсульт.


О Епифании и диалоге с РПЦ и МП

"Невозможно", — митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что не искал возможности для прямого диалога с главой Московского патриархата Онуфрием и с патриархом РПЦ Кириллом.

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Украинская правда
Темы: ГладковскийЕСсанкцииПорошенко
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