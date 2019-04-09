Порошенко намекает, что Путин может обыграть Зеленского

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Вторник, 9 апреля 2019, 08:57
24 канал

Президент и кандидат в президенты Петр Порошенко считает, что его конкурент на выборах Владимир Зеленский может не справиться с переговорами на высоком уровне из-за недостатка опыта.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 8 апреля – и разместил соответствующую тезис в Twitter.

"Когда мы говорим, что есть поляризация кандидатов – это не так. Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера", – сказал Порошенко.

"Более того, я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. У меня нет этой информации. И, может быть, он искренне хочет хотя бы задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно!", – заявил он.

"Когда именно в этой сфере президент некомпетентен, не имеет опыта чрезвычайно сложных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным – с чем он оттуда вернется?", – добавил Порошенко.

Ранее шоумен и комик Владимир Зеленский, который стал лидером первого тура выборов президента Украины, заявил, что готов к переговорам с президентом России, но не готов "жертвовать территориями и людьми" ради договоренностей.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "открыт к диалогу для решения всех проблем, стоящих на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий".

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Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. 21 февраля эти изменения вступили в силу.
  • А Владимир Зеленский высказался за референдум по таким темам, как вступление в ЕС и НАТО.
  • Как показывают данные соцопросов, электорат Зеленского колеблется относительно вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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Темы: Порошенко Зеленский Путин выборы президента 2019 международные отношения


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