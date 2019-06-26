Сестры Савченко будут баллотироваться в Верховную Раду в Донецкой области
Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.
Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.
Партия Савченко "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не собрала нужную сумму взноса для участия в выборах, но выдвинула 7 кандидатов в мажоритарных округах
В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево.
Ее сестра Вера будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).
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Напомним:
- Надежду Савченко задержали 22 марта прошлого года в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.
- Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.
- 23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу.
- Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- 16 апреля Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в организации теракта, выпустили из-под стражи, поскольку срок ареста истек, а суд не продлил его.
- Конституционный суд по жалобе Савченко признал неконституционным положение Уголовного процессуального кодекса, по которому ее арестовали.
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