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Сестры Савченко будут баллотироваться в Верховную Раду в Донецкой области

Среда, 26 июня 2019, 07:25

Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.

Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.

Партия Савченко "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не собрала нужную сумму взноса для участия в выборах, но выдвинула 7 кандидатов в мажоритарных округах

В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево.

Ее сестра Вера будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).

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Темы: Савченко Надеждавиборы
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