Кличко: Зеленский отпустил ситуацию в столице и поручил ее Богдану
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что его увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации лоббирует глава Офиса президента Андрей Богдан.
Источник: интервью Кличко BBC News Украина
Прямая речь: "Убежден, что этим вопросом занимается Богдан. Я знаю, что он партнер Вавриша (Андрей Вавриш - член команды Зеленского, который работал в строительном бизнесе) во многих строительных проектах в Киеве. Ну, и группа людей, которые это поддерживают. Убежден, что это командная игра".
О роли Зеленского: "Я встречался с господином Зеленским, мы проговорили много вопросов. Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, проникнуть в материю и понять, что происходит. У него времени для этого еще не было, поэтому он отпустил ситуацию (в Киеве) и поручил ее Богдану".
"Убежден, что это командная игра. Зеленский к этому прямого отношения не имеет, но эти действия с ним согласованы".
Детали: Кличко прогнозирует, что с большой вероятностью президент издаст указ о его увольнении. В то же время Кличко заверил, что не собирается сдаваться продолжит работать в должности мэра Киева.
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История вопроса:
- О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
- Позже Офис Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Кабинет министров Алексея Гончарука 4 сентября согласовал увольнение. Сам Кличко называет это решение незаконным.
- По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- 51 народный депутат 8 созыва обратился в Конституционный суд с просьбой официально растолковать Основной Закон в части местного самоуправления и государственной власти в столице.
- Кличко ранее заявлял, что будет обращаться в суд, если его попытаются отстранить от должности.