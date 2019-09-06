Кличко: Зеленский отпустил ситуацию в столице и поручил ее Богдану

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что его увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации лоббирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

Источник: интервью Кличко BBC News Украина

Прямая речь: "Убежден, что этим вопросом занимается Богдан. Я знаю, что он партнер Вавриша (Андрей Вавриш - член команды Зеленского, который работал в строительном бизнесе) во многих строительных проектах в Киеве. Ну, и группа людей, которые это поддерживают. Убежден, что это командная игра".

О роли Зеленского: "Я встречался с господином Зеленским, мы проговорили много вопросов. Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, проникнуть в материю и понять, что происходит. У него времени для этого еще не было, поэтому он отпустил ситуацию (в Киеве) и поручил ее Богдану".

"Убежден, что это командная игра. Зеленский к этому прямого отношения не имеет, но эти действия с ним согласованы".

Детали: Кличко прогнозирует, что с большой вероятностью президент издаст указ о его увольнении. В то же время Кличко заверил, что не собирается сдаваться продолжит работать в должности мэра Киева.

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