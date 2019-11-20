Зеленский предложит Путину провести выборы на Донбассе после деоккупации

Президент Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже вопрос о проведении местных выборов в ОРДЛО как на территории Украины, а не оккупированной.

Источник: трансляция Офиса президента из Станицы Луганской, куда прибыл Зеленский

Прямая речь: "Мы должны говорить о возвращении всех украинских пленных (и тех, кто в списках, и тех, кто нет – ред.)... Полное понимание конкретного списка людей со сроками – первый важный вопрос.

Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, фейковое "хлебное перемирие", такое, знаете, временное: два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать, а потом что-то серьезное – и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращении огня. Серьезное – это нет ни одного обстрела, с понятными сроками и обязанностями.

До сих пор в Минске на многих встречах никто не говорил, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался. Я хотел бы тоже об этом говорить – и иметь результат.

Третий вопрос – это контроль над границей, передача Украине контроля над границей с Россией.

Четвертый вопрос – я думаю, что он один из непростых, так как состоит из многих составляющих. Это возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины. Главный вопрос".

Детали: По поводу разведения сил на линии разграничения Зеленский сказал, что выполнил обещания: "Мы сделали разведение в трех точках, по которым у нас были договоренности, чтобы разблокировать формат нормандской встречи".

Президент признал, что "многие участки слишком сложны для обсуждения разведения, поэтому сейчас об этом не говорим – мы будем говорить на встрече".

Предыстория: