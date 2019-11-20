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Зеленский предложит Путину провести выборы на Донбассе после деоккупации

Среда, 20 ноября 2019, 15:06
Зеленский предложит Путину провести выборы на Донбассе после деоккупации

Президент Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже вопрос о проведении местных выборов в ОРДЛО как на территории Украины, а не оккупированной.

Источник: трансляция Офиса президента из Станицы Луганской, куда прибыл Зеленский

Прямая речь: "Мы должны говорить о возвращении всех украинских пленных (и тех, кто в списках, и тех, кто нет – ред.)... Полное понимание конкретного списка людей со сроками – первый важный вопрос.

Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, фейковое "хлебное перемирие", такое, знаете, временное: два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать, а потом что-то серьезное – и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращении огня. Серьезное – это нет ни одного обстрела, с понятными сроками и обязанностями.

До сих пор в Минске на многих встречах никто не говорил, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался. Я хотел бы тоже об этом говорить – и иметь результат.

Третий вопрос – это контроль над границей, передача Украине контроля над границей с Россией.

Четвертый вопрос – я думаю, что он один из непростых, так как состоит из многих составляющих. Это возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины. Главный вопрос".

Детали: По поводу разведения сил на линии разграничения Зеленский сказал, что выполнил обещания: "Мы сделали разведение в трех точках, по которым у нас были договоренности, чтобы разблокировать формат нормандской встречи".

Президент признал, что "многие участки слишком сложны для обсуждения разведения, поэтому сейчас об этом не говорим – мы будем говорить на встрече".

Предыстория:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
  • Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
  • Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
  • Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
  • 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам,  этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
  • Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийнормандский форматОРДЛОвиборыРазведение сил
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