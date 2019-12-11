Генсек ООН прокомментировал результаты "нормандского саммита"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все заинтересованные стороны продвигаться в направлении решения конфликта на Донбассе.

Источник: пресс-служба ООН

Дословно: "Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах".

Детали: Генсек одобрительно воспринял результаты встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в Париже 9 декабря.

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