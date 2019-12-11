Генсек ООН прокомментировал результаты "нормандского саммита"

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Среда, 11 декабря 2019, 06:15

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все заинтересованные стороны продвигаться в направлении решения конфликта на Донбассе.

Источник: пресс-служба ООН

Дословно: "Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах".

Детали: Генсек одобрительно воспринял результаты встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в Париже 9 декабря.

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Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
  • По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.
  • Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
  • На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
  • Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.
  • О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.
  • Зато вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали", но форму, объем, цену, детали договора о транзите газа еще будут обсуждать.
  • В свою очередь, Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.
  • Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.
  • При этом Путин отметил "потепление" отношений с Украиной, а также продолжил обещать Киеву скидку в 25% на газ.
  • Украина и Россия не достигли согласия относительно нового контракта на транзит газа и на поставки газа – договорились "дальше договариваться".
  • "Нормандская встреча" проходила на фоне акций под Офисом президента в Киеве. Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус после переговоров в Париже заявил, что Зеленский не пересек "красных линий", то есть не сдал национальные интересы, поэтому палатки с Банковой уберут к утру.

Украинская правда
Темы: нормандский формат ООН


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