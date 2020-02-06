Зеленский еще ждет реальных результатов от Авакова по резонансным делам

Президент Владимир Зеленский ожидает от министра внутренних дел Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию дел об убийстве журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных преступлений.

Источник: Президент Владимир Зеленский, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: " Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат".

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