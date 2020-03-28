28 марта. No time to die: Печальные рекорды Италии и Испании, "лечение" метанолом в Иране и одинокая молитва Папы

Официальные данные актуальны на 12:30 28 марта

Украина. Больных Covid-19 более 300, умерших уже 8

В Украине обнаружили 311 больных Covid-19.

93 из них - за прошедшие сутки.

Возросло количество подтвержденных смертей с 5 до 8. Летальные случаи зафиксировали в Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.

Также возросло количество тех, кто выздоровел от коронавируса - с 4 до 5.

За минувшие сутки наибольший прирост инфицированных в Киеве (+27 случаев), Тернопольской (+18), Винницкой (11) и Киевской (+9) областях.

Среди больных киевлян - трое полицейских и один курсант. В частности - начальник городской полиции Андрей Крищенко. Он будет работать удаленно.

Пятеро из инфицированных в Винницкой области - работницы городского роддома №2. Всех работниц и пациенток заведения проверят на Covid-19. Сам роддом закрыли на карантин.

Среди 43 инфицированных в Тернопольской - 36 случаев в одном районе. 21 из которых - у медиков.

Впервые инфицированных зафиксировали в Сумской (сразу 5 случаев, 1 из которых летальный), Полтавской, Хмельницкой и Николаевской областях (по одному случаю).

В Украине осталась одна область без единого установленного больного - Кировоградская.

За три дня тестирования в зоне ООС на Востоке не обнаружили ни одного больного военного.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирус в Крыму увеличилось до 15.

Украинскому омбудсмену известно о 150 людях на оккупированном Донбассе с подозрением на пневмонию. Из-за отсутствия тестов их не могут проверить на наличие Covid-19.

Оккупационные власти рапортируют об отсутствии больных.

Перед закрытием пассажирского сообщения

В Украину вернулись около 100 тысяч украинцев.

Желающих добраться в Украину из Польши было настолько много, что пограничники открыли пешое направление перехода рядом с автомобильным пунктом пропуска "Краковец".

Две машины стали "передвижными мобильными комплексами пограничного контроля".

ФОТО: Государственная пограничная служба

Еще приблизительно 9 тысяч граждан, которые хотят вернуться домой, остались за границей.

Заботиться о соседях, которые вернулись из-за границы

Просит украинцев Минздрав.

Например, сходить вместо них в аптеку или магазин. А в случае несоблюдения обязательного режима изоляции – сообщить правоохранителям.

Штраф за нарушение – от 17 до 34 тысяч гривен.

Остановить коронавирус молитвой с вертолета

Решили священники Украинской православной церкви Московского патриархата и облетели с молитвой Запорожье.

Обошлись без святой воды, в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".

фото: 061ua

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Можно на сайте, что запустили несколько бизнесов вместе с городскими администрациями.

Проект работает в Киеве, Днепре и Львове.

Один набор стоит 225 гривен и вмещает гречку, макароны, рис, сахар, пшеничную крупу, мясные консервы, подсолнечное масло, сладости и туалетную бумагу.

Городские советы продолжают заседать под открытым небом

К Сумам и Днепру присоединился Острог, что в Ровенской области.

Городской голова Александр Шикер со спущенной маской зачитывал решение в микрофон, а депутаты слушали его сидя на стульчиках.

Фото: Facebook-страница секретаря Острожского горсовета Тараса Хмарука

Верховная Рада тоже задумалась над заседанием на свежем воздухе. Собираются внеочередно заседать в понедельник, 30 марта.

В мире. Вирус распространяется все быстрее

28 марта во всем мире зарегистрировано 602 262 человека, больных коронавирусом. На утро 26 марта их количество было 531 788. За день до этого – 472 109.

То есть за прошедшие сутки число зараженных увеличилось примерно на 70 тысяч, за двое суток – на 130 тысяч.

Во всем мире:

Выздоровели: 131 777 (+9 105)

Умерли: 27 762 (+3 685)

Италия. Очередные рекорды смертности

Италия опередила Китай по количеству больных коронавирусом и заняла второе место после США. В Италии заразились 86 498 человека, в Китае зафиксировано 81 946 случаев заболевания.

Другой печальный рекорд – в Италии за сутки умерли 969 человек. Это самое большое количество с начала эпидемии. В четверг, 26 марта было зафиксировано 662 летальных случая.

При этом количество вылеченных за последние сутки ощутимо ниже чем ранее на этой неделе. За последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество людей, которые выздоровели, иногда превышало тысячу.

В один из супермаркетов итальянского города Палермо пришлось вызвать полицию после того, как 15 человек заполнили тележки для покупок, а затем попытались убежать, не заплатив за товар.

Испания. 9,5 тысяч больных врачей

За последние сутки в стране умерло 769 человек, что является рекордным показателем смертности за один день.

Два испанских эпицентра распространения вируса также побили свои худшие показатели: в Мадриде за один день зафиксировали 322 смертей, в Каталонии – 208.

Общее количество зараженных вирусом людей возросло до 65 719. Около 15% от этой цифры – медицинские работники. Всего в стране сейчас 9444 врача больны коронавирусом. Погиб ли хоть один из них, пока неизвестно.

Испанские власти решили вернуть китайскому производителю крупную партию экспресс-тестов на коронавирус, поскольку они оказались ненадежными.

Эта компания продает свои товары и в Украине. 10 марта мэр столицы Виталий Кличко сообщал о покупке именно этих тестов.

Великобритания. Борис Джонсон на изоляции

Здесь за последние сутки от коронавируса умер 181 человек – наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Всего в стране от коронавируса погиб 761 человек.

Больным оказался британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заверил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать с Даунинг-стрит.

Невеста Джонсона, 32-летняя Керри Симондс, которая ожидает от премьера ребенка, пошла на изоляцию в доме в Камберуэлл. С собой она взяла собачку Дилин – метиса джек-рассел-терьера.

Коронавирусом заболел министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Он находится на самоизоляции дома с легкими симптомами.

США. Быстрее распространения вируса

США продолжают быть страной с наибольшим количеством больных коронавирусом в мире, опережая Китай и Италию.

За минувшие сутки количество инфицированных выросло примерно на 18 тысяч, опередив по темпам распространения болезни все остальные страны мира, погибло 415 человек.

На утро 28 марта здесь насчитывается 104 837 инфицированных, с начала эпидемии погиб 1711 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Нью-Йорке – 450.

Пей виски, как вакцину

В США военные ветераны записали песню "Карантин" и клип на нее. Текст, легко и с юмором, пропагандирует социальное дистанцирование.

Вместе с другими своими сослуживцами мужчины весело напевают: "Карантин, карантин. Пей виски, как вакцину ".

Кстати, это видео, как и другие, YouTube теперь автоматически будет открывать в более низком чем раньше разрешении – 640 × 480 пикселей. Это должно облегчить нагрузку на интернет-инфраструктуру во время карантина.

Метанол в Иране, угроза нехватки презервативов и риски для природы

Иран. По сообщениям местных СМИ, люди массово употребляют метанол, поверив слухам, что он может помочь в лечении COVID-19. Врачи говорят, что из-за этого, а не из-за коронавируса, уже зафиксировано более тысячи случаев отравления и почти 300 умерших.

Круизный лайнер с 1800 пассажирами застрял у у тихоокеанского побережья Южной Америки. Судно не принимают в портах. На нем есть люди с подтвержденной болезнью, а 4 человека умерли. Правда, пока не было подтверждений, что эти смерти произошли именно из-за COVID-19.

Малайзия. Крупнейший в мире производитель презервативов предупреждает о надвигающейся их глобальной нехватке. Из-за карантинных мер малазийские фабрики компании остановлены.

Власти США фактически позволяют компаниям нарушать законы о загрязнении во время пандемии. Агентство по охране окружающей среды сообщило, что приостановило выполнение этих законов.

Бразилия также сворачивает усилия, направленные на борьбу с экологическими преступлениями.

В Зимбабве, где меньше года назад запретили рассчитываться в долларах, теперь отменили это правило. Кризисные риски для и без того слабой экономики заставили власть пойти на этот шаг.

В одиночку. Папа Римский и Вакарчук

Папа Римский помолился на пустой площади святого Петра в Ватикане о прекращении пандемии COVID-19.

"Густая тьма опустилась на наши площади, улицы и города", - сказал он, и призвал всех к единению ради победы над эпидемией и спасения мира.

фото: vaticannews.va

Изрядно пришлось поволноваться поклонникам немецкой группы Rammstein.

Лидер Rammstein, 57-летний Линдеманн, оказался в больнице. Пневмония, высокая температура - таков результат его выступления в Москве 15 марта.

Позже стало известно, что коронавирус в Линдеманна не подтвердили.

О том, что такое настоящий коронавирус, рассказал самый дорогой футболист итальянской Серии А Дибала. 26-летний аргентинский игрок "Ювентуса", стоимость которого оценивается в сумму до 90 млн евро, подхватил "корону".

В интервью итальянским СМИ он признался, что болезнь проходила трудно. Дибала заявил, что у него была сильная боль в мышцах, слабость и серьезные проблемы с дыханием.

Поклонники американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон наконец могут вздохнуть с облегчением. 63-летние звезды перенесли коронавирус легко. По завершении карантина они уже вернулись из Австралии в США.

Для многих карантин стал возможностью полностью погрузиться в творчество.

Лидер группы "Океан Эльзы", нардеп Святослав Вакарчук в фейсбук-интервью "Украинской правде" рассказал, что продолжает записывать новый альбом. А также готовит для поклонников карантинный сюрприз. Ждем новую песню!