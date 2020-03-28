28 марта. No time to die: Печальные рекорды Италии и Испании, "лечение" метанолом в Иране и одинокая молитва Папы

Офіційні дані актуальні на 12:30 28 березня

Україна. Хворих на Covid-19 понад 300, померлих уже 8

В Україні виявили 311 хворих на Covid–19.

93 з них – за минулу добу.

Зросла кількість підтверджених смертей з 5 до 8. Летальні випадки зафіксували в Івано-Франківській, Сумській і Рівненській областях.

Також зросла кількість тих, хто одужав від коронавірусу – з 4 до 5.

За минулу добу найбільший приріст інфікованих в Києві (+27 випадків), Тернопільській (+18), Вінницькій (+11) та Київській (+9) областях.

Серед хворих киян – троє поліцейських і один курсант. Зокрема – начальник міської поліції Андрій Крищенко. Він працюватиме віддалено.

П’ятеро з інфікованих на Вінниччині – працівниці міського пологового будинку №2. Всіх працівниць і пацієнток закладу перевірять на Covid-19. Сам пологовий закрили на карантин.

Серед 43 інфікованих на Тернопільщині – 36 випадків в одному районі. 21 з яких – у медиків.

Уперше інфікованих зафіксували у Сумській (одразу 5 випадків, 1 з яких летальний), Полтавській, Хмельницькій і Миколаївській областях (по одному випадку).

В Україні лишилася одна область без жодного встановленого хворого – Кіровоградська.

За три дні тестування в зоні ООС на Сході не виявили жодного хворого військового.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму збільшилася до 15.

Українському омбудсмену відомо про 150 людей на окупованому Донбасі з підозрою на пневмонію. Через відсутність тестів їх не можуть перевірити на наявність Covid-19.

Окупаційна влада рапортує про відсутність хворих.

Перед закриттям пасажирського сполучення

В Україну повернулися близько 100 тисяч українців.

Охочих дістатися в Україну з Польщі було настільки багато, що прикордонники відкрили піший напрямок переходу поряд з автомобільним пунктом пропуску "Краківець".

Дві автівки стали "пересувними мобільними комплексами прикордонного контролю".

Ще приблизно 9 тисяч громадян, які хочуть повернутися додому, лишилися закордоном.

Піклуватися про сусідів, які повернулися з-за кордону

Просить українців Міністерство охорони здоров’я.

Наприклад, сходити замість них в аптеку чи магазин. А в разі недотримання обов’язкового режиму ізоляції – повідомити правоохоронцям.

Штраф за порушення – від 17 до 34 тисяч гривень.

Зупинити коронавірус молитвою з гелікоптера

Вирішили священики Української православної церкви Московського патріархату й облетіли з молитвою Запоріжжя.

Обійшлися без святої води, у небо взяли чудотворну ікону "Самарську" і ікону "Святителя Миколая".

Замовити доставку продуктів для бабусь і дідусів

Можна на сайті, що запустили кілька бізнесів разом з міськими адміністраціями.

Проект працює в Києві, Дніпрі та Львові.

Один набір коштує 225 гривень і вміщує гречку, макарони, рис, цукор, пшеничну крупу, м’ясні консерви, соняшникову олію, солодощі та туалетний папір.

Міські ради продовжують засідати просто неба

До Сум і Дніпра долучився Острог, що на Рівненщині.

Міський голова Олександр Шикер зі спущеною маскою зачитував рішення у мікрофон, а депутати слухали його сидячи на стільчиках.

Фото: Facebook-сторінка секретаря Острозької міськради Тараса Хмарука

Верховна Рада теж задумалася над засіданням на свіжому повітрі. Збираються позачергово засідати в понеділок, 30 березня.

У світі. Вірус шириться все швидше

28 березня у всьому світі зареєстровано 602 262 людей хворих на коронавірус. На ранок 26 березня їх кількість була 531 788. За день перед цим – 472 109.

Тобто за минулу добу кількість заражених збільшилася приблизно на 70 тисяч, за дві доби – на 130 тисяч.

У всьому світі:

Одужали: 131 777 (+9 105)

Померли: 27 762 (+3 685)

Італія. Чергові рекорди смертності

Італія випередила Китай за кількістю хворих на коронавірус і посіла друге місце після США. В Італії заразилися 86 498 людини, у Китаї зафіксовано 81 946 випадків захворювання.

Інший сумний рекорд – в Італії за добу померли 969 людей. Це найбільша кількість від початку епідемії. У четвер 26 березня було зафіксовано 662 летальних випадки.

При цьому кількість вилікуваних протягом останньої доби відчутно нижча ніж раніше на цьому тижні. За останні 24 години з лікарень виписали 589 людей, тоді як у попередні дні кількість людей, які одужали, подекуди перевищувала тисячу.

В один із супермаркетів італійського міста Палермо довелося викликати поліцію після того, як 15 людей заповнили візки для покупок, а потім спробували втекти, не заплативши за товар.

Іспанія. 9,5 тисяч хворих лікарів

За останню добу в країні померло 769 людей, що є рекордним показником смертності за один день.

Два іспанські епіцентри поширення вірусу також побили свої найгірші показники: у Мадриді за один день зафіксували 322 смертей, у Каталонії – 208.

Загальна кількість заражених вірусом людей зросла до 65 719. Близько 15% від цієї цифри – медичні працівники. Загалом у країні зараз 9444 лікаря хворі на коронавірус. Чи загинув хоч один з них поки не відомо.

Іспанська влада вирішила повернути китайському виробнику велику партію експрес-тестів на коронавірус, оскільки вони виявились ненадійними.

Ця компанія продає свої товари і в Україні. 10 березня мер столиці Віталій Кличко повідомляв про купівлю саме цих тестів.

Велика Британія. Борис Джонсон на ізоляції

Тут протягом останньої доби від коронавірусу померла 181 людина – найбільша кількість летальних випадків за добу з початку епідемії. Всього у країні від коронавіруса загинула 761 людина.

Хворим виявився британський прем’єрміністр Борис Джонсон. Він запевнив, що почувається добре та продовжить працювати з Даунінг-стріт.

Наречена Джонсона, 32-річна Керрі Сімондс, яка очікує від прем’єра дитину, пішла на ізоляцію в будинку у Камбервеллі. З собою вона взяла песика Ділін – метиса джек-рассел-тер’єра.

На коронавірус захворів міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок. Він перебуває на самоізоляції вдома з легкими симптомами.

США. Найшвидше поширення вірусу

США продовжують бути країною з найбільшою кількістю хворих на коронавірус в світі, випереджаючи Китай та Італію.

За минулу добу кількість інфікованих зросла приблизно на 18 тисяч, випередивши за темпами поширення хвороби всі інші країни світу, загинуло 415 людей.

На ранок 28 березня тут налічується 104 837 інфікованих, від початку епідемії загинуло 1711 людей. Найбільше летальних випадків зафіксовано в Нью-Йорку – 450.

Пий віскі, як вакцину

У США військові ветерани записали пісню "Карантин" і кліп на неї. Текст, легко і з гумором, пропагує соціальне дистанціювання.

Разом із іншими своїми побратимами чоловіки весело наспівують: "Карантин, карантин. Пий віскі, як вакцину".

До речі, це відео, як й інші, YouTube відтепер автоматично відкриватиме у нижчій ніж раніше роздільній здатності – 640 × 480 пікселів. Це має полегшити навантаження на інтернет-інфраструктуру під час карантину.

Метанол в Ірані, загроза нестачі презервативів і ризики для природи

Іран. За повідомленнями місцевих ЗМІ, люди масово вживають метанол, повіривши чуткам, що він може допомогти в лікуванні COVID-19. Лікарі кажуть, що через це, а не через коронавірус, вже зафіксовано понад тисячу випадків отруєння і майже 300 померлих.

Круїзний лайнер із 1800 пасажирами застряг біля біля тихоокеанського узбережжя Південної Америки. Судно не приймають в портах. На ньому є люди із підтвердженою хворобою, а 4 людини померли. Щоправда, поки не було підтверджень, що ці смерті стались саме через COVID-19.

Малайзія. Найбільший у світі виробник презервативів попереджає про насування їхньої глобальної нестачі. Через карантинні заходи малазійські фабрики компанії зупинені.

Влада США фактично дозволяє компаніям порушувати закони про забруднення під час пандемії. Агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що призупинило виконання цих законів.

Бразилія також згортає зусилля, направлені на боротьбу з екологічними злочинами.

У Зімбабве, де менше року тому заборонили розраховуватись у доларах, тепер скасували це правило. Кризові ризики для і без того слабкої економіки змусили владу піти на цей крок.

Наодинці. Папа Римський та Вакарчук

Папа Римський помолився на порожній площі святого Петра у Ватикані про припинення пандемії COVID-19.

"Густа пітьма спустилася на наші площі, вулиці та міста", – сказав він, та закликав усіх до єднання заради перемоги над пошестю та порятунку світу.

Неабияк довелося похвилюватися шанувальникам німецького гурту Rammstein.

Лідер Rammstein, 57-річний Тілль Ліндеманн, опинився в лікарні. Пневмонія, висока температура – такий результат його виступу у Москві 15 березня.

Пізніше стало відомо, що коронавірус у Ліндеманна не підтвердили.

Про те, що таке справжній коронавірус, розповів найдорожчій футболіст італійської Серії А Пауло Дібала. 26-річний аргентинський гравець "Ювентуса", вартість якого оцінюють у суму до 90 млн євро, підхопив "корону".

В інтерв’ю італійським ЗМІ він зізнався, що хвороба проходила важко. Дібала заявив, що в нього був сильний біль у м’язах, слабкість та серйозні проблеми з диханням.

Шанувальники американського актора Тома Хенкса та його дружини Рити Вілсон нарешті можуть зітхнути з полегшенням. 63-річні зірки перенесли коронавірус легко. По завершенні карантину вони вже повернулися з Австралії до США.

Для багатьох карантин став можливістю повністю зануритися у творчість.

Лідер гурту "Океан Ельзи", нардеп Святослав Вакарчук у фейсбук-інтерв’ю "Українській правді" розповів, що продовжує записувати новий альбом. А також готує для шанувальників карантинний сюрприз. Чекаємо на нову пісню!