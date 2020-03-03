Главные новости понедельника и ночи: законность люстрации, брифинг Гончарука

КС рассмотрит законность люстрации накануне кадровых вопросов в Раде, Гончарук не писал заявления об отставке — актуальные новости 2 марта.

О рассмотрении люстрации

Конституционный суд во вторник 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Тигипко подпадает под закон о люстрации как вицепремьер в правительстве Николая Азарова.

На следующий день, в среду 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая между прочим будет рассматривать вопрос о Кабинете министров.

О брифинге

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока ни одного заявления о своей возможной отставке не писал.

Также он сказал, что за ужином с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсуждал рабочие моменты, и не видит в этом какой-то сенсации.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

"Будет весело, держитесь" — бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности.

За сутки по загранпаспортам в Россию выехало почти 7 тысяч граждан, до 15 человек получили отказ в пересечении из-за отсутствия необходимого документа.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что в Евросоюзе повысили уровень риска от коронавируса с "умеренного" до "высокого".

Интерпол пересмотрит запрос России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука.

Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на инициированном им внеочередном заседании Верховной Рады, которая будет рассматривать, в частности, вопрос о Кабинете министров Украины.

В результате инфицирования китайским коронавирусом COVID-2019 умерли 3117 человек. Количество зараженных составляет 90 912.