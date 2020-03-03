Главные новости понедельника и ночи: законность люстрации, брифинг Гончарука
КС рассмотрит законность люстрации накануне кадровых вопросов в Раде, Гончарук не писал заявления об отставке — актуальные новости 2 марта.
О рассмотрении люстрации
Конституционный суд во вторник 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.
Почему это важно: Президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Тигипко подпадает под закон о люстрации как вицепремьер в правительстве Николая Азарова.
На следующий день, в среду 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая между прочим будет рассматривать вопрос о Кабинете министров.
О брифинге
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока ни одного заявления о своей возможной отставке не писал.
Также он сказал, что за ужином с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсуждал рабочие моменты, и не видит в этом какой-то сенсации.
О телеграм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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