3 апреля. No time to die: мировая рецессия экономики, страх второй волны в Китае, в России запрещают продажу алкоголя

Официальные данные актуальны на 11:00 3 апреля

За все время пандемии в Украине обнаружили 942 больных Covid-19, среди них не менее 50 детей.

Из почти тысячи больных - 138 обнаружили за минувшие сутки.

Второй день подряд количество новых больных значительно растет в Черновицкой области - за сутки +28 случаев. Регион существенно ограничили на выезд и въезд.

Количество установленных больных в Закарпатской области резко выросло с одного человека до 24.

Продолжает существенно увеличиваться количество инфицированных в Киеве (+20 новых случаев за сутки) и в Винницкой области (+10).

Возросло количество летальных случаев – с 20 до 23.

Уровень летальности больных коронавирусом в Украине - 2,4%, что вдвое ниже мирового показателя. Днем ранее главный эпидврач оговорился, указав, что все умершие в Украине с Covid-19 - старше 50 лет.

По данным ЦОС на 2 апреля, 85% умерших - люди, старше 50 лет.

Также возросло количество тех, кто выздоровел, - с 13 до 19.

В Ивано-Франковском родильном центре умерла вторая роженица с подозрением на Covid-19. У первой вирус обнаружили после смерти.

На Херсонщине умерла медсестра, 100 ее коллег отправили на самоизоляцию.

Во Львове пятеро больных в очень тяжелом состоянии, одного пациента подключили к аппарату ИВЛ.

За восемь дней тестирования в зоне ООС не обнаружили ни одного больного. Всего в ВСУ установили второго больного коронавирусом - это военный Киевского гарнизона. С 23-го марта он был в самоизоляции, потому что контактировал с больным.

О ситуации с коронавирусом в армии и ее готовность к эпидемии читайте в материале "Украинской правды".

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму выросло с 16 до 18. В Донецкой области, по информации оккупантов, двое больных. В Луганской – один.

Новый глава Минздрава заявил, что Украина получила 3000 упаковок препарата "Плаквенил", который, по его словам, имеет активное вещество для лечения именно коронавируса.

"Плаквенил" - это один из препаратов, в котором это активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе. У нас уже есть договоренности с другими компаниями по поставкам этого препарата, там гидроксихлорохин. Который, я думаю, мы на следующей неделе получим для 20 000 потенциальных пациентов ", - заявил Максим Степанов в эфире" Право на власть ".

Это неправда. Активным веществом "Плаквенила" является гидроксихлорохин, эффективность применения которого во время инфицирования Covid-19 не доказана. Это синтетический препарат, который применяют для профилактики и лечения малярии, артрита и других болезней. Имеет серьезные побочные эффекты, вплоть до слепоты.

Никаких лекарств от коронавируса пока не существует. Пациентам оказывают симптоматическое лечение, то есть такое, что ослабляет симптомы, а не устраняет причину заболевания.

Через месяц после обнаружения первого инфицированного коронавирусом в Украине Минздрав ввел единый протокол лечения. Он определяет препараты, дозы и процедуры, которые следует применять при среднем, тяжелом и критическом протекании болезни.

Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что протокол "хорошо выписан", с учетом мирового опыта. Впрочем у нее и врачей-инфекционистов возникли вопросы по нескольким назначенным препаратам, а именно их доказательности и побочных эффектах.

Параллельно о завершении своей разработки заявили в Одессе. За основу взяли 59 исследований.

Первый протокол в Украине разработали в Винницкой области, впрочем лечить с ним можно было только до того момента, когда человек нуждался подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ужгородский инфекционист Виктор Петров записал эмоциональное обращение к своим коллегам. Он подробно описал алгоритм работы с пациентами, которые могут иметь Covid-19, и призвал врачей массово отправлять людей делать тесты.

"Один случай в Закарпатье - это очень мало, вы понимаете, что на самом деле картина гораздо хуже", - заявил Петров.

Закарпатская область до утра 3 апреля была одной из двух, где за все время пандемии обнаружили только одного инфицированного. Сейчас там 24 больных.

Вслед за сумчанином, что зашел в АТБ без маски и получил семнадцатитысячный штраф, на такой штраф подверглись пятеро киевлян. Всего в столице составили 466 админпротоколов о нарушении правил карантина, 60 из которых - за несоблюдение условий обсервации.

Между тем в Кропивницком мужчина и женщина, которых не пустили в автобус без масок, решили разбить лобовое стекло. Замена обойдется в 16 000 гривен, говорят в горсовете. Это коммунальный автобус.

Количество больных коронавирусом в мире перевалило за миллион - официально зарегистрировано 1 016 401 инфицированный. На утро 2 апреля их количество было 937 567.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 80 000. Вновь является самым большим показателем с начала пандемии.

За день от COVID-19 на планете погибло около 6 000 человек - это новый мировой рекорд суточной смертности от коронавируса. За прошедшие 24 часа погибло около 5 000 человек.

Во всем мире:

Выздоровели: 211 775 (+17 464)

Умерли: 53 164 (+5 903)

В ВОЗ подсчитали, что 95% погибших в Европе были старше 60 лет, а более половины смертельных случаев было зафиксировано среди людей старше 80.

Однако, молодежь также находится в зоне риска. Тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и молодых людей в возрасте более 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии и некоторые умерли.

В Испании количество умерших от коронавируса превысило 10 000, в течение суток погибло 950 человек - новый максимум с начала эпидемии. Уже несколько дней подряд страна бьет ежедневные рекорды смертности.

Более 6 000 пациентов находятся в реанимации. По количеству больных Испания догоняет Италию.

В марте больше 300 000 испанцев потеряли работу из-за карантина и зарегистрировались как безработные для получения социальной помощи от государства.

Общее количество безработных достигло 3,5 миллиона. Это исторический максимум для страны.

Количество умерших в результате коронавируса возросло до 13 915 человек, за последние сутки погибли 760 пациентов.

"Медицинские работники могут быть вынуждены отказаться от лечения некоторых пациентов, чтобы обеспечить лечение других пациентов с более высокой вероятностью выживания", - говорится в советах Британской медицинской ассоциации.

За сутки от коронавируса в стране погибли 569 человек - на шесть больше, чем накануне, что является новым рекордом смертности. Общее количество погибших достигло 2 921.

В Лондоне из выставочного центра за 9 дней сделали новую больницу на 4 000 человек. Для ее строительства ежедневно работали около 200 солдат из королевских формирований.

В четверг вечером британцы устроили акцию в поддержку врачей, работников супермаркетов и доставки.

Несмотря на больной и усталый вид, инфицированный премьер-министр Борис Джонсон вместе с другими гражданами вышел на порог своего дома на Даунинг стрит и хлопал в ладоши, чтобы поддержать тех, кто находится на острие борьбы с болезнью.

Число жертв коронавируса во Франции за последние сутки выросло сразу на 1335 за счет включения в подсчет смертей пожилых людей в так называемых домах отдыха.

Только в одном регионе 570 больных умерли в таких домах.

В США за последние 24 часа погибло 919 человек.

На утро 3 апреля количество заболевших в стране почти достигло 250 000. Здесь насчитывается 245 559 больных, погибло 6 057 человек, излечилось 9 228.

По-прежнему, больше всего от болезни страдает Нью-Йорк, где с начала эпидемии умерло уже 1 562 человека.

Через карантинные меры введены в стране в течение двух последних недель около 10 миллионов жителей США потеряли работу.

Чтобы убедиться в отсутствии болезни, Дональд Трамп второй раз сделал тест на коронавирус. Как сказал личный врач президента США, "он здоров и не имеет никаких симптомов".

В Китае опасаются новой вспышки вируса. За прошедшие сутки государство зафиксировало 31 новый случай заболевания. За несколько дней до того, как планировалось отменить запрет на поездки в Ухань, местные власти предупредили жителей, что они должны оставаться дома и усиливать меры безопасности.

В стране 82,5 тысячи подтвержденных случаев заражения и более 3 тысяч смертей.

Ослабление карантина в Китае показало и другую статистику - количество разводов увеличилось на 25%.

Китай также объявил субботу днем ​​траура по 14 работниками здравоохранения и полиции, погибших во время борьбы с пандемией.

Венгерские журналисты заявляют, что новый закон, который расширяет полномочия власти во время чрезвычайного положения и, среди прочего, наказывает за распространение дезинформации о коронавирусе, могут использовать для преследования работников СМИ.

Решительной может быть борьба с сопротивлением и в демократических США. Там уволили командующего авианосца, на котором обнаружили более 100 случаев заражения. Военный написал письмо руководству, который позже оказалось в СМИ. Человек описывал сложную и мрачную ситуацию на борту, где вспышка быстро разрастается, и требовал решительных действий - изоляции более 4 тысяч моряков.

А в Новой Зеландии на нарушении установок правительства поймали чиновника. Министр здравоохранения поехал в парк - покататься на велосипеде - и потом извинялся перед премьером.

Россия продолжает усиливать ограничения, при этом не называя это чрезвычайным положением. Владимир Путин продолжил "каникулы" на весь апрель, а жесткие решения тем временем переводят на региональную власть. Уже 3 губернатора ушли в отставку, не называя пандемию причиной такого решения.

Несколько регионов временно запретили продажу алкоголя, и из них планируют брать пример другие области. Как пишут российские СМИ, такие решения могут быть связаны с сообщениями о росте продажи спиртного.

В Чечне ввели комендантский час.

Российские власти, которые долгое время делали вид, что контролируют ситуацию, отнюдь не выглядит прозрачной в борьбе с болезнью. Например, три дня подряд там называли одинаковую статистику тестирования на коронавирус.

За последние сутки в стране подтвердили 601 новый случай заражения, а общее количество заболевших превысило 4 000.

Компания Fujifilm Holdings Corp, известная производством фотоаппаратов и пленки, заявила, что разработала новый тест на коронавирус, который должен показывать результат примерно за 2 часа.

Между тем в Китае пытаются использовать для лечения больных даже медвежью желчь, а также испытывают на хомяках переливания плазмы крови.

HBO открывает доступ к нескольким десяткам своих фильмов, а Facebook запускает инструмент, с помощью которого можно будет предлагать или просить о помощи у своих соседей.

Google предлагает посмотреть, как изменилась жизнь в городах с карантином. Компания собрала данные о передвижении людей, проанализировав посещения магазинов, мест отдыха, аптек, парков, рабочих мест и жилья. Украине в перечне отчетов пока нет.

Google уверяет, что нововведения соответствуют протоколам конфиденциальности и защиты персональных данных, а о доступе к личной информации, такой как местонахождение конкретного человека, контакты или передвижения, речи не идет.

Люди по всему миру продолжают с юмором относиться к новым вызовам и не отказываться от привычных жизненных радостей.

Посмотрите, как снимают напряжение австралийцы: они одеваются в различные костюмы, когда идут выбрасывать мусор, и превращают в перформанс этот когда-то рутинный, а теперь ценный выход на улицу.

Пара в Великобритании провела виртуальную свадебную церемонию после того, как их планы на этот важный день поломала пандемия.

Австралийский телеканал собрал "карантинные" видеообращение разных детей до бабушек и дедушек, где те рассказывают как любят и скучают по своим родственниками (и конечно - пирогами!), С которыми пока не могут видеться.

#Coronavirus has made it impossible for some children to see their #grandparents in person. Hundreds of kids sent #abc730 video messages of love to their grandmas and grandpas to help bridge the gap. pic.twitter.com/M4z48cSpWs