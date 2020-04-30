30 апреля. No time to die: В Украине 10 тысяч инфицированных, в России тысячи смертей, в США миллион тестов еженедельно

Офіційні дані, актуальні на 11:30 30 квітня

Україна на карантині 50-ий день.

Кабмін дозволив роботу ринків за дотримання вимог МОЗ. Відновити роботу можуть майже 900 ринків.

6 травня уряд розгляне низку послаблень карантину для бізнесу.

Після 11 травня в Україні планують ввести "адаптивний карантин", який передбачає посилення обмежень у місцях спалахів коронавірусу, а не по всій території країни.

"Навіть після відкриття усіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, соціальне дистанціювання, особиста гігієна нікуди не дінуться. Відтепер це норма", – заявив прем’єр-міністр.

Україна. Кількість хворих перевалила за 10 тисяч

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

10 406 встановлених випадків, з них 2 063 медпрацівників і 717 дітей

встановлених випадків, з них 2 063 медпрацівників і 717 дітей 1 238 людей одужали

людей одужали 261 летальних випадків

летальних випадків зроблено 111 859 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

На Буковині, яка лідирує за кількістю інфікованих в Україні, уже понад півтори тисячі хворих – 1 571. Дещо менше в Києві – 1 401.

Прогнозовану тижневу кількість хворих у певному регіоні тепер можна побачити онлайн.

За минулу добу:

540 встановлених хворих, з них 87 медпрацівників і 45 дітей

встановлених хворих, з них 87 медпрацівників і 45 дітей 11 летальних випадків

летальних випадків 135 людей одужали

Після того, як в Україні 6 днів поспіль фіксували до 500 добових хворих, їхня кількість знову перевищила цю позначку. Говорити про спад кількості хворих поки не можна.

За минулу добу в Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів – 7 315. Президент закликав не зменшувати кількість тестувань у вихідні та на свята.

У Збройних силах за добу двоє хворих (на Харківщині та Кіровоградщині), усього з початку епідемії – 76 випадків інфікування.

Жодного хворого з початку епідемії не виявили на фронті.

Що відбулося в регіонах впродовж доби:

Тернопіль. У місті вирішили не відкривати ринки до закінчення карантину. Область входить до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю інфікованих, має майже 800 випадків COVID-19.

У місті вирішили не відкривати ринки до закінчення карантину. Область входить до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю інфікованих, має майже 800 випадків COVID-19. Тернопільська область . З COVID-19 помер священник, який таємно проводив богослужіння у присутності прихожан. Також з коронавірусом помер фельдшер швидкої.

. З COVID-19 помер священник, який таємно проводив богослужіння у присутності прихожан. Також з коронавірусом помер фельдшер швидкої. Рівненська область. Керівництво обласної лікарні покарають за порушення санепідемзаходів, що призвели до інфікування майже 90 медпрацівників.

Керівництво обласної лікарні покарають за порушення санепідемзаходів, що призвели до інфікування майже 90 медпрацівників. Львів . Місто просить уряд з 12 травня відкрити парки, сквери, літні тераси кафе та ресторанів, а також дозволити місцевим радам самостійно вирішувати, коли відкривати перукарні, книгарні та інші магазини.

. Місто просить уряд з 12 травня відкрити парки, сквери, літні тераси кафе та ресторанів, а також дозволити місцевим радам самостійно вирішувати, коли відкривати перукарні, книгарні та інші магазини. Запорізька область. У регіоні посилять обмеження, зокрема в курортних районах на вихідні встановлять додаткові КПП та закриють проїзд до прибережжя Азовського моря.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 92 хворих, на Донеччині – 100, на Луганщині – 119.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

"Ще день вашої турботи і нас не стане!"

Після численних перекритих вулиць у регіонах і мітингів під вікнами місцевих ОДА малі підприємці з’їхалися до Києва. Кілька сотень протестувальників 29 квітня зібралися під будівлею Кабміну з вимогою дозволити їм працювати в карантин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов дорікнув мітингувальникам нехтуванням безпеки під час епідемії коронавірусу.

"Якщо серед протестувальників була хоча б одна людина, хвора на коронавірус, то ризик захворіти є в усіх без винятку людей, які були серед протестувальників, і не тільки у них, а також у всіх їх рідних, близьких", – сказав Степанов.

Перший чартер заробітчан

Українці, які мали вилетіти на роботу до Лондона чартером МАУ, на 9 годин опинилися заблокованими в аеропорту. За дві години до вильоту рейс скасувала Державіаслужба "без вказання підстав та посилання на нормативні документи", кажуть у МАУ.

Авіакомпанія організувала переліт на замовлення роботодавця з Лондону, усі пасажири мали довгострокові контракти.

"Ця категорія не є ризиковою для України, громадяни не потребуватимуть евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України COVID-19", – заявили в МАУ.

Врешті решт рейс вдалося розблокувати завдяки медійному розголосу, орієнтовно о 21:35 літак з українцями вилетів з "Борисполя".

Літак із українськими заробітчанами після майже 9-годинної затримки все ж вирушив із «Борисполя» у Лондон. Спершу рейс скасували за декілька годин до відльоту, але пасажири залишилися в аеропорту й дочекалися на дозвіл летіти.



Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

У Харкові будують кисневі траси

У двох інфекційних лікарнях, обласній лікарні та онкоцентрі в Харкові будують нові кисневі траси, необхідні для подачі кисню хворим. Його часто потребують люди з COVID-19.

Як це працює: до вентилів на кисневих трасах кріплять спеціальні апарати, що подають кисень до легень. До кисню підключають пацієнтів, які ще можуть самостійно дихати, цей етап передує підключенню до апаратів штучної вентиляції легень.

Траси зводять на кошти харківських ІТ-компаній, які зібрали на них майже 500 тисяч гривень.

Роботи вже почали в онкоцентрі, який має застарілі траси, двом з них – понад 10 років. В онкоцентрі інфікованих коронавірусом немає, але його пацієнти в зоні ризику, пояснює директор Денис Скорий.

Світ. 10 тисяч загиблих

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 77,5 тисяч. Що на 2,5 тисячі більше, ніж напередодні.

Загинуло 10,5 тисяч. Така висока добова летальність пояснюється перерахунком смертей у Великій Британії.

Найбільше хворих з’явилось у США, Бразилії та Росії. Росія вже 8 день входить у трійку країн з найшвидшими темпами поширення вірусу, кількість загиблих перевалила за тисячу. Бразилія потрапила туди вдруге.

Серед країн, де одужало найбільше людей – Іспанія,Туреччина, США.

Лідерами за добовою смертністю стали Велика Британія, США та Іспанія.

Незважаючи на те, що в світі на коронавірус інфіковано більше 3 млн людей, залишилось 33 країни, де ще не зафіксовано жодного випадку хвороби. Найчастіше йдеться про невеликі острівні держави.

США. 6 мільйонів тестів

У США за останню добу:

Загинуло – 2 612. Що приблизно на 600 більше, ніж напередодні. Кількість загиблих зростає третій день поспіль.

Захворіло – 27 327. Кількість нових хворих зростає третю добу.

Від початку епідемії в США загинула 61 тисяч людей, вилікувалось 124 тисячі.

Сполучені Штати провели більше 6 мільйонів тестів, що більше ніж у будь-якій іншій країні світу.

Майк Пенс, віцепрезидент США, повідомив, що Штати проводять близько мільйона тестів на тиждень. Найближчим часом їх кількість планується збільшити до 2 мільйонів на тиждень.

Президент Дональд Трамп все частіше звинувачує Китай в пандемії і в середу знову заявив, що Пекін повинен був повідомити світу про коронавірус набагато раніше. Він також розмірковував про відплату: "Я можу багато зробити", - сказав він. "Ми з’ясовуємо, що сталося".

Американські експерти передрікають щонайменше півроку спаду американської економіки. У першому кварталі цього року американський ВВП вже скоротився на 4,8%.

У Нью-Йорку поліція розігнала величезний натовп ультраортодоксальних євреїв, що взяли участь в похоронах рабина, який помер від коронавірусу. По всьому штату діють жорсткі заборони на масові збори людей.

У похоронне бюро Брукліна, де вирує коронавірус, викликали поліцію через неприємний запах. Виявилось, що адміністрація закладу винайняла 4 вантажівки-рефрижератори, куди складала трупи, в машинах їх вже було більше 50.

У федеральній тюрмі Техасу померла 30-річна жінка, хвора на коронавірус. За місяць до цього, перебуваючи у вкрай важкому стані на апараті ШВЛ вона народила дитину. Жінка була засуджена більше ніж до двох років за звинуваченні у торгівлі наркотиками.

Велика Британія. Британці самі збиратимуть врожай

У Великій Британії за добу:

Померло – 765. Вперше ця цифра включає випадки смерті не тільки в лікарнях, а й в будинках для людей похилого віку та в громаді. З початку епідемії – 26 097. Департамент охорони здоров'я Англії повідомив про додаткові 3811 випадків смерті в Англії з початку спалаху. Таким чином статистика за добу зросла приблизно на 4,5 тисячі загиблих

Після перерахунку смертей Британія опинилася на третьому місці у світі за кількістю загиблих після США та Іспанії.

Захворіло – 4 091, що трохи більше ніж напередодні. Від початку епідемії – 166 441.

Тисячі британських робітників повинні будуть допомогти зібрати урожай, оскільки сезонні робітники з інших частин Європи не можуть приїхати у зв'язку з закритими через коронавірус кордонами.

Панічна twitter-закупівля Трампа і байдужий президент Бразилії

Президент Бразилії Жаір Мессіас Болсонару, який не визнає серйозності проблеми, розлютив багатьох своєю відповіддю на питання про велику кількість загиблих:

"І що? Я оплакую (смерті – ред.), що ти хочеш, щоб я зробив? Мене звуть Месія (Мессіас – з португальської Месія – ред.), але я не можу творити дива".

Цього тижня кількість смертей від COVID-19 у країні перевищила 5 тисяч. За останню добу там рекордно збільшилась кількість інфікованих – на 6 276 випадків, загальна кількість хворих – більше 79,6 тисячі.

У США влада так поспішала протидіяти вірусу, що віддала гроші кому попало. Козирем чоловіка, який заробив на державі, став twitter – улюблений інструмент американського президента.

Доля посміхнулась невідомому інженеру після того, як він відповів на твіт Дональда Трампа і написав, що може поставити апарати штучної вентиляції легенів.

Інженер не мав досвіду роботи з медичними товарами, ніколи не займався такими поставками та й взагалі державними замовленнями. Він мав лише 75 підписників. Але за три дні отримав 69,1 мільйона доларів за 1 450 приладів – вартість утричі перевищила стандартну.

Чиновник із відомства, яке укладало контракт, сказав журналістам, що пряму рекомендацію на цього постачальника вони отримали від Білого дому. Зараз договір розірвали, а державні кошти намагаються повернути.

Гній-відлякувач і відбілювач пляжу

Шведське місто Лунд розпорядилося розкидати гній у парках, щоб уникнути масових зібрань з нагоди весняного фестивалю і ризиків поширення коронавірусу.

30 квітня там традиційно відзначають Вальпургієву ніч – популярне язичницьке свято, що символізує кінець зими.

Чиновник на півдні Іспанії був змушений вибачитись після того, як розпорядився обприскати місцевий пляж розведеним відбілювачем:

"Я визнаю, що це помилка. Але це було зроблено з найкращими намірами"

Трактори з обприскувачами готували вулицю до першого за 6 тижнів виходу з дому дітей, але розлютили екологів.

Репортери без штанів

На карантині багато хто змінює або взагалі відмовляється від звичних речей. Репортер програми "Доброго ранку, Америка", наприклад, відмовився від штанів, коли вийшов в ефір одного з найбільших каналів країни.

Здавалось, хитрість Вілла Ріва ніхто не помітить, адже в кадрі була лише його верхня частина, одягнена у піджак. Але камера взяла ширший кут, і прямо під піджаком замайоріли голі ноги ведучого.

І Рів, і його колеги відреагували на інцидент з гумором: репортер і сам перепостив свій факап у twitter, а телепрограма наступного ранку навіть присвятила цьому частину ефіру.

Влада Мадриду допомогла мешканцям влаштувати на карантині домашні кінотеатри на балконах. Фільми показують на великих екранах, встановлених просто на вулиці.

Дослідники з кількох американських університетів припускають, що в довгій перспективі карантин може добре позначитись на гендерній рівності як на роботі, так і в сім’ях. Адже мільйони тат, які раніше не проводили так багато часу з дітьми, тепер змушені залишатись вдома.

Atlas Weekend перенесли на рік. Мер Кличко показав, як стригтися вдома

Один з наймасштабніших фестивалів Східної Європи Atlas Weekend, який щороку проводять в Києві, перенесли через COVID-19 на 6-11 липня 2021 року..

За повідомленнім організаторів, зараз вони ведуть переговори з усіма артистами, щоб зберегти вже заявлений лайнап. Квитки, куплені на фестиваль цього року, діють на AW 2021.

Мер Києва Віталій Кличко показав майстерклас, як стригтися вдома під час карантину. Він виклав відео, на якому під іспанську пісню "Coronavirus" Andy Zavala чепуриться за допомогою ножиць і трімера.

Перед тим мер столиці провів тренування в робочому кабінеті. На відео Кличко стрибає, використовуючи замість скакалки електрокабель, віджимається на кулаках та б’є боксерську грушу.

Співачки Злата Огнєвіч і Тоня Матвієнко стали першими зірками, які долучилися до проєкту КарантинБезДому. Це ініціатива благодійного фонду Caritas Ukraine, метою якого є зібрання мільйону гривень для допомоги безхатькам.

Всі зібрані кошти розподілять між 12 центрами, де є безкоштовні їдальні для бездомних. Крім цього, фонд придбає для них ліки і необхідні предмети захисту – маски і санітайзери.

Скандальна "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша, яка заявила, що Крим належить усім, стала магістром на карантині. В режимі онлайн вона захистила диплом з міжнародного права.