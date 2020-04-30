30 апреля. No time to die: В Украине 10 тысяч инфицированных, в России тысячи смертей, в США миллион тестов еженедельно

Официальные данные, актуальные на 11:30 30 апреля

Украина на карантине 50-ый день.

Кабмин разрешил работу рынков при соблюдении требований Минздрава. Восстановить работу могут около 900 рынков.

6 мая правительство рассмотрит ряд послаблений карантина для бизнеса.

После 11 мая в Украине планируют ввести "адаптивный карантин", предусматривающий усиление ограничений в местах вспышек коронавируса, а не по всей территории страны.

"Даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма", – заявил премьер-министр.

Украина. Количество больных перевалило за 10 тысяч

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

10 406 ​​установленных случаев, из них 2 063 медработников и 717 детей

​​установленных случаев, из них 2 063 медработников и 717 детей 1 238 человек выздоровели

человек выздоровели 261 летальный случай

летальный случай сделано 111 859 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

На Буковине, которая лидирует по количеству инфицированных в Украине, уже более полутора тысяч больных – 1 571. Немного меньше в Киеве – 1 401.

Прогнозируемое недельное количество больных в определенном регионе теперь можно посмотреть онлайн.

За прошедшие сутки:

540 установленных больных, из них 87 медработников и 45 детей

установленных больных, из них 87 медработников и 45 детей 11 летальных случаев

летальных случаев 135 человек выздоровели

После того, как в Украине 6 дней подряд фиксировали до 500 суточных больных, их количество снова превысило эту отметку. Говорить о спаде количества больных пока нельзя.

За прошедшие сутки в Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов – 7 315. Президент призвал не уменьшать количество тестирований в выходные и на праздники.

В Вооруженных силах за сутки двое больных (в Харьковской и Кировоградской областях), всего с начала эпидемии – 76 случаев инфицирования.

Ни одного больного с начала эпидемии не выявили на фронте.

Что произошло в регионах в течение суток:

Тернополь . В городе решили не открывать рынки до окончания карантина. Область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством инфицированных, имеет почти 800 случаев COVID-19.

. В городе решили не открывать рынки до окончания карантина. Область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством инфицированных, имеет почти 800 случаев COVID-19. Тернопольская область . С COVID-19 умер священник, который тайно проводил богослужения в присутствии прихожан. Также от коронавируса умер фельдшер скорой.

. С COVID-19 умер священник, который тайно проводил богослужения в присутствии прихожан. Также от коронавируса умер фельдшер скорой. Ровенская область . Руководство областной больницы накажут за нарушение санэпидеммероприятий, которые привели к инфицированию почти 90 медработников.

. Руководство областной больницы накажут за нарушение санэпидеммероприятий, которые привели к инфицированию почти 90 медработников. Львов. Город просит правительство с 12 мая открыть парки, скверы, летние террасы кафе и ресторанов, а также разрешить местным советам самостоятельно решать, когда открывать парикмахерские, книжные и другие магазины.

Город просит правительство с 12 мая открыть парки, скверы, летние террасы кафе и ресторанов, а также разрешить местным советам самостоятельно решать, когда открывать парикмахерские, книжные и другие магазины. Запорожская область. В регионе усилят ограничения, в частности в курортных районах на выходные установят дополнительные КПП и закроют проезд к прибрежью Азовского моря.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 92 больных, в Донецкой области – 100, в Луганской – 119.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

"Еще день вашей заботы и нас не станет!"

После многочисленных перекрытых улиц в регионах и митингов под окнами местных ОГА малые предприниматели съехались в Киев. Несколько сотен протестующих 29 апреля собрались под зданием Кабмина с требованием разрешить им работать в карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов упрекнул митингующих пренебрежением безопасности во время эпидемии коронавируса.

"Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, а также у всех их родных, близких", – сказал Степанов.

Первый чартер заробитчан

Украинцы, которые должны были вылететь на работу в Лондон чартером МАУ на 9 часов оказались заблокированными в аэропорту. За 2 часа до вылета рейс отменила Госавиаслужба "без указания оснований и ссылки на нормативные документы", говорят в МАУ.

Авиакомпания организовала перелет по заказу работодателя из Лондона, все пассажиры имели долгосрочные контракты.

"Эта категория не является рисковой для Украины, граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями COVID-19 на территории Украины", – заявили в МАУ.

В конце концов рейс удалось разблокировать благодаря медийной огласке, ориентировочно в 21:35 самолет с украинцами вылетел из "Борисполя".

Літак із українськими заробітчанами після майже 9-годинної затримки все ж вирушив із «Борисполя» у Лондон. Спершу рейс скасували за декілька годин до відльоту, але пасажири залишилися в аеропорту й дочекалися на дозвіл летіти.



Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

В Харькове строят кислородные трассы

В двух инфекционных больницах, областной больнице и онкоцентре в Харькове строят новые кислородные трассы, необходимые для подачи кислорода больным. В нем часто нуждаются люди с COVID-19.

Как это работает: к вентилям на кислородных трассах крепят специальные аппараты, подающие кислород в легкие. К кислороду подключают пациентов, которые еще могут самостоятельно дышать, этот этап предшествует подключению к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Трассы строят на средства харьковских ИТ-компаний, которые собрали на них почти 500 тысяч гривен.

Работы уже начали в онкоцентре, который имеет устаревшие трассы, двум из них – более 10 лет. В онкоцентре инфицированных коронавирусом нет, но его пациенты в зоне риска, объясняет директор Денис Скорый.

Мир. 10 тысяч погибших

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 77 500. Что на 2,5 тысячи больше, чем накануне.

Погибло 10,5 тысяч. Такая высокая суточная летальность объясняется пересчетом смертей в Великобритании.

Больше всего больных появилось в США, Бразилии и России. Россия уже 8 день входит в тройку стран с самыми быстрыми темпами распространения вируса, число погибших перевалило за тысячу. Бразилия попала туда во второй раз.

Среди стран, где выписаны больше всего людей – Испания, Турция, США.

Лидерами по суточной смертности стали Великобритания, США и Испания.

Несмотря на то, что в мире коронавирусом инфицировано более 3 млн человек, осталось 33 страны, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. Чаще всего речь идет о небольших островных государствах.

США. 6 миллионов тестов

В США за последние сутки:

Погибло – 2 612. Что примерно на 600 больше, чем накануне. Число погибших растет третий день подряд.

Заболело – 27 327. Число новых больных растет третьи сутки.

С начала эпидемии в США погибла 61 тысяча человек, излечилось 124 тысячи.

Соединенные Штаты провели более 6 миллионов тестов, это больше чем в любой другой стране мира.

Майк Пенс, вице-президент США, сообщил, что Штаты проводят около миллиона тестов в неделю. В ближайшее время их количество планируется увеличить до 2 миллионов в неделю.

Президент Дональд Трамп все чаще обвиняет Китай в пандемии, в среду вновь заявил, что Пекин должен был сообщить миру о коронавирусе гораздо раньше. Он также размышлял о возмездии: "Я могу многое сделать", – сказал он. "Мы выясняем, что произошло".

Американские эксперты предрекают минимум полгода спада американской экономики. В первом квартале этого года американский ВВП уже сократился на 4,8%.

В Нью-Йорке полиция разогнала огромную толпу ультраортодоксальных евреев, принявших участие в похоронах раввина, который умер от коронавируса. По всему штату действуют жесткие запреты на массовые собрания людей.

В похоронное бюро Бруклина, где бурлит коронавирус, вызвали полицию из-за неприятного запаха. Оказалось, что администрация заведения сняла 4 грузовика-рефрижератора, куда складировала трупы, в машинах их было более 50.

В федеральной тюрьме Техаса умерла 30-летняя женщина, больная коронавирусом. За месяц до этого, находясь в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, она родила ребенка. Женщина была осуждена более чем до двух лет по обвинению в торговле наркотиками.

Великобритания. Британцы сами будут собирать урожай

В Великобритании за сутки:

Умерло – 765. Впервые эта цифра включает случаи смерти не только в больницах, но и в домах престарелых и в громаде. С начала эпидемии – 26 097. Департамент здравоохранения Англии сообщил о дополнительных 3 811 случаях смерти в Англии с начала вспышки. Таким образом статистика за сутки выросла примерно на 4,5 тысячи погибших

После пересчета смертей Великобритания оказалась на третьем месте в мире по количеству погибших после США и Испании.

Заболело – 4 091, что чуть больше чем накануне. С начала эпидемии – 166 441.

Тысячи британских рабочих должны будут помочь собрать урожай, поскольку сезонные рабочие из других частей Европы не могут приехать в связи с закрытыми из-за коронавируса границами.

Паническая twitter-закупка Трампа и равнодушный президент Бразилии

Президент Бразилии Жаир Мессиас Болсонару, который не признает серьезности проблемы, разозлил многих своим ответом на вопрос о большом количестве погибших:

"И что? Я оплакиваю (смерти – ред.), что ты хочешь, чтобы я сделал? Меня зовут Мессия (Мессиас – с португальской Мессия – ред.), но я не могу творить чудеса".

На этой неделе количество смертей от COVID-19 в стране превысило 5 тысяч. За последние сутки там рекордно увеличилось количество инфицированных – на 6 276 случаев, общее число заболевших – более 79,6 тысячи.

В США власти так спешили противостоять вирусу, что отдали деньги кому попало. Козырем мужчины, заработавшего на государстве, стал twitter – любимый инструмент американского президента.

Судьба улыбнулась неизвестному инженеру после того, как он ответил на твит Дональда Трампа и написал, что может поставить аппараты искусственной вентиляции легких.

Инженер не имел опыта работы с медицинскими товарами, никогда не занимался такими поставками и вообще государственными заказами. У него было всего 75 подписчиков. Но через три дня он получил 69,1 миллиона долларов за 1450 приборов – стоимость втрое превысила стандартную.

Чиновник из ведомства, которое заключало контракт, сказал журналистам, что прямую рекомендацию на этого поставщика они получили от Белого дома. Сейчас договор расторгли, а государственные средства пытаются вернуть.

Навоз-отпугиватель и отбеливатель пляжа

Шведский город Лунд распорядился разбросать навоз в парках, во избежание массовых собраний по случаю весеннего фестиваля и рисков распространения коронавируса.

30 апреля там традиционно отмечают Вальпургиеву ночь – популярный языческий праздник, символизирующий конец зимы.

Чиновник на юге Испании был вынужден извиниться после того, как распорядился опрыскать местный пляж разведенным отбеливателем:

"Я признаю, что это ошибка. Но это было сделано с лучшими намерениями"

Тракторы с опрыскивателями готовили улицу к первому за 6 недель выходу из дома детей, но разозлили экологов.

Репортеры без штанов

На карантине многие изменяют или вообще отказываются от привычных вещей. Репортер программы "Доброе утро, Америка", например, отказался от брюк, когда вышел в эфир одного из крупнейших каналов страны.

Казалось, хитрость Вилла Рива никто не заметит, ведь в кадре была только верхняя часть тела, одетая в пиджак. Но камера взяла более широкий угол, и прямо под пиджаком запестрели голые ноги ведущего.

И Рив, и его коллеги отреагировали на инцидент с юмором: репортер и сам перепостил свой факап в twitter, а телепрограмма на следующее утро даже посвятила этому часть эфира.

Власти Мадрида помогли жителям устроить на карантине домашние кинотеатры на балконах. Фильмы показывают на больших экранах, установленных прямо на улице.

Исследователи из нескольких американских университетов предполагают, что в длинной перспективе карантин может хорошо сказаться на гендерном равенстве как на работе, так и в семьях. Ведь миллионы пап, которые ранее не проводили так много времени с детьми, теперь вынуждены оставаться дома.

Atlas Weekend перенесли на год. Мэр Кличко показал, как стричься дома

Один из самых масштабных фестивалей Восточной Европы Atlas Weekend, который ежегодно проводится в Киеве, перенесли из-за COVID-19 на 6-11 июля 2021 года.

По сообщению организаторов, сейчас они ведут переговоры со всеми артистами, чтобы сохранить уже заявленный лайнап. Билеты, купленные на фестиваль в этом году, действуют на AW 2021.

Мэр Киева Виталий Кличко показал мастер-класс, как стричься дома во время карантина. Он выложил видео, на котором под испанскую песню "Coronavirus" Andy Zavala прихорашивается с помощью ножниц и триммера.

Перед тем мэр столицы провел тренировку в рабочем кабинете. На видео Кличко прыгает, используя вместо скакалки электрокабель, отжимается на кулаках и бьет боксерскую грушу.

Певицы Злата Огневич и Тоня Матвиенко стали первыми звездами, которые присоединились к проекту КарантинБезДома. Это инициатива благотворительного фонда Caritas Ukraine, целью которого является собрать миллион гривен для помощи бездомным.

Все собранные средства распределят между 12 центрами, где есть бесплатные столовые для бездомных. Кроме этого, фонд приобретет для них лекарства и необходимые предметы защиты – маски и санитайзеры.

Скандальная "Мисс Украина"-2019 Маргарита Паша, которая заявила, что Крым принадлежит всем, стала магистром на карантине. В режиме онлайн она защитила диплом по международному праву.