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Новости 2 июня: подписи за отставку Авакова, стрельба в Одессе

Вторник, 2 июня 2020, 21:28

В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова, в Одессе устроили стрельбу на рынке: ранены двое мужчин — актуальные новости 2 июня.

О подписях против Авакова

Сегодня фракция "Голос" начала сбор подписей депутатов за отставку председателя МВД Арсена Авакова.

Под проектом постановления за его отставку подписались около 50 депутатов от двух фракций — "Слуги народа" и "Голоса", другие парламентарии ставить подписи не спешат.

Большинство депутатов фракции "Слуга народа" недовольны работой Авакова.

"Европейская солидарность" обещает поддержать отставку любого министра на рассмотрении в парламенте, хотя сама предложит отставку всего Кабмина.

О стрельбе

В Одессе на промтоварном рынке "Седьмой километр" неизвестные в масках зашли в магазин и произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников — двое мужчин получили телесные повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы.

Также полиция ввела план "Перехват", злоумышленников ищут.

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