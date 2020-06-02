Новости 2 июня: подписи за отставку Авакова, стрельба в Одессе
В Раде начали сбор подписей за отставку Авакова, в Одессе устроили стрельбу на рынке: ранены двое мужчин — актуальные новости 2 июня.
О подписях против Авакова
Сегодня фракция "Голос" начала сбор подписей депутатов за отставку председателя МВД Арсена Авакова.
Под проектом постановления за его отставку подписались около 50 депутатов от двух фракций — "Слуги народа" и "Голоса", другие парламентарии ставить подписи не спешат.
Большинство депутатов фракции "Слуга народа" недовольны работой Авакова.
"Европейская солидарность" обещает поддержать отставку любого министра на рассмотрении в парламенте, хотя сама предложит отставку всего Кабмина.
О стрельбе
В Одессе на промтоварном рынке "Седьмой километр" неизвестные в масках зашли в магазин и произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников — двое мужчин получили телесные повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы.
Также полиция ввела план "Перехват", злоумышленников ищут.
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